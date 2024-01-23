Осимхен готовится к трансферу? Форвард «Наполи» заявил, что знает, где будет играть в будущем

У него есть план и он его придерживается.

Во вторник форвард «Наполи» Виктор Осимхен во время интервью шоу Morning Footy, выходящем на CBS Sports, признался, что у него есть план на карьеру.

«Я уже принял решение о том, что делать дальше в конце сезон. Я уже принял решение. У меня уже есть план, я знаю, что хочу сделать, какой следующий шаг предприму. Я думаю, что 60% людей говорят о слухах, связывающих меня с АПЛ. АПЛ − одна из крупнейших лиг в мире. Хочу закончить сезон в «Наполи», а затем прийти к решению, которое уже принял».

В начале этого месяца нигерийца уже спрашивали о том, переедет ли он на Туманный Альбион. Тогда ответ был такой: «Конечно, когда-нибудь, безусловно. Пока у меня другие планы, которые я с нетерпением жду. Когда придет время, все узнают».

Пока Виктор Осимхен не может записать этот сезон себе в актив. Он забил всего девять голов во всех турнирах, однако все равно привлекает внимание ведущих клубов Европы.

На 25-летнего форварда претендуют «Челси» и «Арсенал», а также «ПСЖ». 23 декабря 2023 года Осимхен продлил контракт с «Наполи» до 2026. Его зарплата составляет 12,82 млн евро, а клаусула − 130 млн евро.