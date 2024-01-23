Гаспачо
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Фото дня😍😍😍 Возможно, это лучший кадр этого Кубка Африки - спасибо фанаткам Кот-д′Ивуара, принимающего турнир

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Небольшое утешение болельщикам с «берега слоновой кости».

Экваториальная Гвинея минувшим вечером разнесла Кот-Д’Ивуар, хозяев турнира - 4:0.

Кот-Д’Ивуар близок к тому, чтобы провалить домашний турнир, но сохраняет шансы на выход в плей-офф. Нужно попасть в число четырех лучших команд, занявших третье место в группе. После такого погрома их шансы так себе.

Зато этот матч подарил нам, возможно, лучший кадр турнира.

5 комментариев
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За Кот-Д’Ивуар!!!)))
+17
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+17
Ответ Oleg Shalyshkin
За Кот-Д’Ивуар!!!)))
И большие сиськи!
+5
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+5
С детства за Кот-Д’Ивуар 🧡🤍💚️
+4
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хороша шоколадка
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Самая слабая и позорная сборная ивуарийцев. Жаль болельщиков.
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