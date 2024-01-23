Фото дня😍😍😍 Возможно, это лучший кадр этого Кубка Африки - спасибо фанаткам Кот-д′Ивуара, принимающего турнир

Небольшое утешение болельщикам с «берега слоновой кости».

Экваториальная Гвинея минувшим вечером разнесла Кот-Д’Ивуар, хозяев турнира - 4:0.

Кот-Д’Ивуар близок к тому, чтобы провалить домашний турнир, но сохраняет шансы на выход в плей-офф. Нужно попасть в число четырех лучших команд, занявших третье место в группе. После такого погрома их шансы так себе.

Зато этот матч подарил нам, возможно, лучший кадр турнира.