Гаспачо
Блог

«Нет слов». Нападающий «Альмерии» сравнил поражение «Реалу» с полуфиналом Лиги чемпионов-2009 между «Челси» и «Барсой»

Альмерия Альмерия
Ларжи Рамазани Ларжи Рамазани
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Нападающий «Альмерии» Ларжи Рамазани сравнил поражение своей команды от «Реала» со счетом 2:3 со знаковым полуфиналом Лиги чемпионов в 2009 году, где играли «Челси» и «Барселона».

«Мадрид» совершил камбэк на «Сантьяго Бернабеу», уступая к началу второго тайма 0:2. Однако в игре было аж три спорных момента, и все три раза судья принимал решение в пользу мадридцев. Победный гол «сливочных» забил Карвахаль на 99-й минуте.

После матча Рамазани, забивший гол на первой минуте игры, отправился в соцсети, чтобы поделиться своим разочарованием. Он выложил видео, на котором Дидье Дрогба кричит в камеру «Это чертов позор!» после поражения в том самом полуфинале ЛЧ с комментарием: «Нет слов».

В игре, состоявшейся 15 лет назад, каталонская команда одержала победу благодаря правилу выездного гола. Первый матч на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей, а на «Стэмфорд Бридж» счет открыли хозяева уже на 9-й минуте. В ходе встречи арбитр Том-Хеннинг Эвребе несколько раз не назначил пенальти в пользу «синих». В итоге Андрес Иньеста сравнял на 93-й минуте и вырвал победу для «Барсы», оставшейся вдесятером. Тот матч нередко называют образцом худшего судейства в истории.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сравнил конечно откровенно слепого судью и рассмотрение каждого эпизода ВАРом
+27
-1
+26
Достали уже два дня, судья принял правильное решения во всех эпизодах, я понимаю когда футболисты не довольны во время матча, у них нет возможность посмотреть повтор, но после матча когда ноют я этого не понимаю
+23
-6
+17
ля на что он покусился, на легенду барсы. Самого Эвребе вспомнил. Вспоминаешь этих легенд и слезы на глазах - Эвребе, Атейкин, Гонсалес и конечно же негреда 😭
+13
-3
+10
Ответ Geverik
Достали уже два дня, судья принял правильное решения во всех эпизодах, я понимаю когда футболисты не довольны во время матча, у них нет возможность посмотреть повтор, но после матча когда ноют я этого не понимаю
ниодного выигранного матча в Ла Лиге, просто у них горит и всё, хотя они объективно слили вчера, Реал был на голову сильнее.
+9
-4
+5
Ответ Geverik
Достали уже два дня, судья принял правильное решения во всех эпизодах, я понимаю когда футболисты не довольны во время матча, у них нет возможность посмотреть повтор, но после матча когда ноют я этого не понимаю
Че прям во всех?)) То есть есть с одной стороны есть проф судьи, которые уже высказались что были ошибки, а с другой есть некий диванный профессор геверик) И поверить мы должны тебе? Что хуже нытье или шиза? Ответ очевиден)
+4
-1
+3
Липовый победитель 09
+4
-2
+2
Ответ Полный адекват
Поражает тотальная ложь, что Винисиус сыграл рукой, как стервятники накинулись на Реал: https://www.reddit.com/r/realmadrid/s/bOHxi8yFU9
А чем он сыграл по-твоему? Ты можешь найти удачный ракурс, но очевидно одно: он сыграл именно рукой, плечевой частью руки точнее. А еще сделал движение рукой как при ударе, направляя мяч.
Уже даже Лаос высказался что голы Реала спорные, а первый гол и вовсе нельзя было засчитывать, а вы все продолжаете позориться, защищая этот беспредел)
+3
-1
+2
Сломал всю систему местным😂😂😂😂Ну и плюс сравнил конечно
+4
-3
+1
Поражает тотальная ложь, что Винисиус сыграл рукой, как стервятники накинулись на Реал:

https://www.reddit.com/r/realmadrid/s/bOHxi8yFU9
+1
-1
0
Ответ Влад Аронофски
ля на что он покусился, на легенду барсы. Самого Эвребе вспомнил. Вспоминаешь этих легенд и слезы на глазах - Эвребе, Атейкин, Гонсалес и конечно же негреда 😭
Гуручета , Клатенбург, Кашаи, Хиль Мансано, Лаос , Сото Градо , Мегиа Давила (работник реала ныне) ну и конечно судья матча с Альиерией
0
0
0
Ответ Iamliam
А чем он сыграл по-твоему? Ты можешь найти удачный ракурс, но очевидно одно: он сыграл именно рукой, плечевой частью руки точнее. А еще сделал движение рукой как при ударе, направляя мяч. Уже даже Лаос высказался что голы Реала спорные, а первый гол и вовсе нельзя было засчитывать, а вы все продолжаете позориться, защищая этот беспредел)
Ну можно все что угодно рассказывать, но если для тебя самодур Лаос образец судейства , то все с тобой понятно. По факту - голы спорные , очевидно неправильных решений , как это бывает например в АПЛ сплошь и рядом не было , но вони столько - как будто реально судья убил игру , но нет. Все потому что Реал - много зависти
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий