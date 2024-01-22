«Нет слов». Нападающий «Альмерии» сравнил поражение «Реалу» с полуфиналом Лиги чемпионов-2009 между «Челси» и «Барсой»

Нападающий «Альмерии» Ларжи Рамазани сравнил поражение своей команды от «Реала» со счетом 2:3 со знаковым полуфиналом Лиги чемпионов в 2009 году, где играли «Челси» и «Барселона».

«Мадрид» совершил камбэк на «Сантьяго Бернабеу», уступая к началу второго тайма 0:2. Однако в игре было аж три спорных момента, и все три раза судья принимал решение в пользу мадридцев. Победный гол «сливочных» забил Карвахаль на 99-й минуте.

После матча Рамазани, забивший гол на первой минуте игры, отправился в соцсети, чтобы поделиться своим разочарованием. Он выложил видео, на котором Дидье Дрогба кричит в камеру «Это чертов позор!» после поражения в том самом полуфинале ЛЧ с комментарием: «Нет слов».

В игре, состоявшейся 15 лет назад, каталонская команда одержала победу благодаря правилу выездного гола. Первый матч на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей, а на «Стэмфорд Бридж» счет открыли хозяева уже на 9-й минуте. В ходе встречи арбитр Том-Хеннинг Эвребе несколько раз не назначил пенальти в пользу «синих». В итоге Андрес Иньеста сравнял на 93-й минуте и вырвал победу для «Барсы», оставшейся вдесятером. Тот матч нередко называют образцом худшего судейства в истории.