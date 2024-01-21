«Альмерия» считает, что ее ограбили, а «Мадрид» уверен в своей правоте. После встречи команд звучали слишком разные комментарии

Матч «Мадрида» и «Альмерии» закончился победой «сливочных» со счетом 3:2, при этом в первом тайме гости вели в два мяча. Во второй половине встречи арбитр матча, Франсиско Эрнандес Маэсо, принял сразу несколько крайне спорных решений.

Наибольшие сомнения вызвал засчитанный гол Винисиуса. Многим показалось, что бразилец сыграл рукой. Такого мнения, например, придерживается экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

После матча в прессе звучали совершенно разные комментарии. Представители «Альмерии» уверены, что их команду ограбили. А вот «Мадрид» убежден, что результат матча справедлив.

Защитник «Альмерии» Марк Пубиль: «Мы проводили отличный матч, даже вели в счете. Думаю, кто-то решил, что сегодня нам не позволено одержать победу на «Бернабеу», именно это и произошло. Больше мне нечего сказать».

Полузащитник «Альмерии» Гонсало Мелеро: «Нас сегодня просто ограбили. То, что произошло сегодня, выходит за все рамки».

На претензию Мелеро ответил Карвахаль, забивший победный гол: «Если он спокойно посмотрит все эпизоды, то заметит, что все решения судьи были правильными. VAR помогает футболу быть более справедливым».

Гаиска Гаритано: «Мне нечего сказать о судействе, вы все видели сами. Свое мнение высказывать не стану, за свои слова могу получить санкции. Вы видели, что произошло, это лучшее резюме. Обычно я не говорю о судьях. У меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Не в первый раз с нами происходит что-то подобное».

Карло Анчелотти не согласен с коллегой: «Сегодняшние решения арбитра были правильными. Я понимаю реакцию «Альмерии», но все было справедливо».

И на чьей стороне правда?