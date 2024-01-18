Гаспачо
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Свершилось: самая сексуальная футболистка мира встретилась со своим кумиром - Криштиану Роналду

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Ждем продолжения сотрудничества.

Встреча была анонсирована еще в ноябре прошлого года самой Аной Маркович и, судя по всему, тогда и произошла - в рамках рекламной компании криптовалютной биржи. Рекламный же ролик и backstage были опубликованы только сейчас.

Маркович - одна из самых известных футболисток мира (хоть и не относится к числу самых успешных), все дело в ее уникальных внешних данных - хорватку постоянно называют самой сексуальной футболисткой мира.

Ana Maria Marković
Ana Maria Markovic: I hate being labelled the world's sexiest footballer - Foto 13 de 13 | MARCA English
Instagram Crush: Ana Maria Marković (23 Photos) – Suburban Men
Ana Maria Marković
Ana Maria Marković Biography - Footbalium
Ana María Markovic : r/WomenSoccerLegs
Ana Marković: Rising Star in Croatian Football
Не нравится, что меня называют самой сексуальной футболисткой». 23-летняя звезда «Грассхопера» хочет, чтобы люди больше думали о футболе - Гаспачо - Блоги - Sports.ru
Brandertainment: Ana Maria Marković neu im Portfolio - Marketing
26 комментариев
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У вас то одна самая сексуальная, то другая. Определитесь уже.
+52
-2
+50
Ответ Аскар Ермагамбетов
У вас то одна самая сексуальная, то другая. Определитесь уже.
все зависит от того чья очередь сегодня быть любимой жен.... рукой.
+15
0
+15
Фиг знает, у меня барышни такого типажа не вызывают особых эмоций. Люблю слегка пострашнее
+7
-2
+5
Z на левой груди.
+8
-4
+4
Не тяжело ей с такими гаубицами по полю носиться.?))
+5
-1
+4
Ответ Яков Фридман
Z на левой груди.
Похоже на "Грассхопперс" швейцарский
+3
0
+3
Ответ Яков Фридман
Z на левой груди.
Z это Зорро 💪💪
+3
0
+3
Вы же там кучу постов кричали про эту, как ее там, Алешу Леманн, что она ваш идол красоты, самый-самый сексуальный.
Или снова дефицит с новостями? Тогда ждём новую порцию самых-самых. Давайте уже Лещука на главную, давненько не было, заждались
+2
0
+2
Ответ Аскар Ермагамбетов
У вас то одна самая сексуальная, то другая. Определитесь уже.
Для футбола пойдёт
+5
-3
+2
Ответ Уся Ваткин
Ну встретились они, а дальше-то что? Почпокались хоть?
Не-е, он ее в запас посадил...
+1
0
+1
Ответ Мукунку хороший
Не тяжело ей с такими гаубицами по полю носиться.?))
Да ничего там особенного, без лифчика видно же.
+2
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+1
Ответ Аскар Ермагамбетов
У вас то одна самая сексуальная, то другая. Определитесь уже.
Точно, была же какая-то другая, шведка что ли, или еще кто не помню
+1
0
+1
Ответ Аскар Ермагамбетов
У вас то одна самая сексуальная, то другая. Определитесь уже.
Разные авторы постов - разные вкусы у людей)
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0
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Ладно, встретилась, а что свершилось-то? Там ничего и не могло свершиться)))
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четвертый раз те же фотки, норм тема, Алексей)
+1
0
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Зачем такие кликбейтный заголовки? Надо проще: "Самая сексуальная футболистка мира встретиласть с самым сексуальным Роналду".
+3
-2
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А симпатичная девчонка, кстати.
Женщина, точнее
+1
0
+1
Это та же, что и раньше была? У той вроде ноги подлиннее и постройнее были, нет?
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Типичная жена футболиста (футболистки). Генератор стокового макияжа и пластики работает без остановки.
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Ну не знаю пацаны, мне Алиша как-то ближе к сердцу
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Ну встретились они, а дальше-то что? Почпокались хоть?
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Где сейчас бывшая президентХорватии,она ещё в финале ЧМ 2018 под дождём намокла.... Аааахххх
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Ответ Яков Фридман
Z на левой груди.
"...А на правой - Маринка анфас"
(С) Владимир Семёнович Высоцкий
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Ответ Яков Фридман
Z на левой груди.
уважаю!
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Ответ Мукунку хороший
Не тяжело ей с такими гаубицами по полю носиться.?))
Не тяжело - шорты хорошие
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Ответ Иван Иванов
А симпатичная девчонка, кстати. Женщина, точнее
Девачка
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