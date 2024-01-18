Свершилось: самая сексуальная футболистка мира встретилась со своим кумиром - Криштиану Роналду
Ждем продолжения сотрудничества.
Встреча была анонсирована еще в ноябре прошлого года самой Аной Маркович и, судя по всему, тогда и произошла - в рамках рекламной компании криптовалютной биржи. Рекламный же ролик и backstage были опубликованы только сейчас.
Маркович - одна из самых известных футболисток мира (хоть и не относится к числу самых успешных), все дело в ее уникальных внешних данных - хорватку постоянно называют самой сексуальной футболисткой мира.
Или снова дефицит с новостями? Тогда ждём новую порцию самых-самых. Давайте уже Лещука на главную, давненько не было, заждались
Женщина, точнее
(С) Владимир Семёнович Высоцкий