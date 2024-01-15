🐵 «Карма!» Нападающий «Осасуны» порадовался в соцсетях поражению «Барселоны» в матче с «Реалом»

Похоже, что форвард «Осасуны» Хосе Арнаис не меньше фанатов «Реала» рад разгрому «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Игрок «зажег» в соцсетях сразу после того, как «Реал Мадрид» победил в класико.

«КАРМА!!» - написал Арнаис в соцсетях, прикрепив лицо орангутана.

Напомним, что «Осасуна» была недовольна судейством в полуфинале с каталонцами.

Что самое забавное: Арнаис и сам играл за «Барселону» в сезоне-2017/18. Он провел за каталонцев два матча, став по итогу чемпионом и обладателем Кубка Испании.