🔥 «Неймар - противоположность Роналду. У Криштиану главное футбол, а у него - личная жизнь». Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш скандально высказался о своей главной звезде
Журналист Николас Вилас Боас передает неожиданные слова наставника «Аль-Хилаля» Жорже Жезуша, который сравнил нападающего своей команды Неймара и звезду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Неймар - противоположность Роналду. У Криштиану больше страсти к футболу, и он делает его своим приоритетом.
У Неймара больше интереса к другим вещам, связанным с его личной жизнью, которую он ставит на первое место», - заявил специалист.
Фанаты оценили комментарий тренера.
💭 «Да, поэтому Неймар никогда не реализует весь свой потенциал».
💭 «Мы не удивлены».
💭 «Тренер сказал это о своем игроке? Он должен быть уволен».
💭 «Когда вы сравниваете их карьеры, то можете четко увидеть разницу в приоритетах».
💭 «Никогда не знал об этом. Думал, что он любит футбол».
Напомним, 31-летний Неймар получил надрыв крестообразной связки во время октябрьского матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2). Ожидается, что он выбыл до конца сезона.