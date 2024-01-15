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🔥 «Неймар - противоположность Роналду. У Криштиану главное футбол, а у него - личная жизнь». Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш скандально высказался о своей главной звезде

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Журналист Николас Вилас Боас передает неожиданные слова наставника «Аль-Хилаля» Жорже Жезуша, который сравнил нападающего своей команды Неймара и звезду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Неймар - противоположность Роналду. У Криштиану больше страсти к футболу, и он делает его своим приоритетом.

У Неймара больше интереса к другим вещам, связанным с его личной жизнью, которую он ставит на первое место», - заявил специалист.

Фанаты оценили комментарий тренера.

💭 «Да, поэтому Неймар никогда не реализует весь свой потенциал».

💭 «Мы не удивлены».

💭 «Тренер сказал это о своем игроке? Он должен быть уволен».

💭 «Когда вы сравниваете их карьеры, то можете четко увидеть разницу в приоритетах».

💭 «Никогда не знал об этом. Думал, что он любит футбол».

Напомним, 31-летний Неймар получил надрыв крестообразной связки во время октябрьского матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2). Ожидается, что он выбыл до конца сезона.

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