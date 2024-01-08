Предложение, на которое невозможно согласиться. «ПСЖ» хочет обменять Мукиеле на одного из ключевых игроков «Баварии»

В прессе появились сообщения об интересе «Баварии» к Норди Мукиеле. По данным Джанлуки Ди Марцио, мюнхенцы хотят арендовать защитника «ПСЖ». В соглашение будет включена опция выкупа игрока за 25 млн евро, пишет инсайдер.

Фабрицио Романо утверждает, что француз положительно смотрит на возможное возвращение в Бундеслигу. По сведениям итальянца, Тухель видит в Норди идеального правого защитника.

Романо уточнил, что в случае трансфера на место Мукиеле «ПСЖ» потребуется подписать какого-то игрока. Если верить изданию L’Équipe, такого футболиста парижане присмотрели в стане Рекордмайстера.

По данным французской газеты, «ПСЖ» надеется заключить с «Баварией» сделку, в рамках которой парижане подпишут Киммиха в обмен на Мукиеле и значительную сумму денег. Хотя шансы на успех такого обмена крайне низкие, столичный клуб решил начать переговоры, пишет L’Équipe.

Контракт Йозуа с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. По сведениям Кристиана Фалька, немецкий полузащитник планирует нанять агента. До этого Киммих был единственным игроком «Баварии», который не пользовался агентскими услугами.

Bild утверждает, что Рекордмайстер летом готов продать полузащитника, потерявшего статус неприкосновенного. При этом отмечается, что немец хорошо чувствует себя в «Баварии». Несмотря на существующие трудности, мюнхенцы не хотят так просто расставаться с Киммихом, который остается одним из лидеров команды.

А как вы оцениваете условия сделки, предложенной «ПСЖ»?