Гаспачо
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🎥Ришарлисон оригинальным способом подтвердил отношения с возлюбленной🐔

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Звезда «Тоттенхэма» Ришарлисон подтвердил свой роман с бразильской студенткой юридического факультета, используя забавное видео, на котором пара вылупляется из яйца.

Игрок сборной Бразилии разместил видео курицы на жестяной крыше, откладывающей яйцо, которое затем раскалывается, открывая селфи футболиста, обнимающего Аманду Араужо.

Смешное видео в аккаунте Ришарлисона в TikTok уже было просмотрено более 15 миллионов раз всего за день.

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