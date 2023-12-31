Неймар устроил трёхдневный круиз на своём корабле с вечеринками и казино: зацените атмосферу🎥

Неймар восстанавливается после тяжелой травмы, омрачившей его переход в Саудовскую Аравию. Для поддержания бодрости духа футболист устроил трёхдневный круиз на своём корабле с вечеринками и казино.

Судно отплыло из Сантоса (родного города футболиста) 26 декабря в шесть часов вечера.

На корабле проходят вечеринки и концерты известных бразильских исполнителей, есть и множество других развлечений: казино, специализированные магазины, боулинг, игровая комната, 4D-кинотеатр, аквапарк, тренажёрный зал, спа, театральные шоу и кухни со всего мира.

Билет на круиз стоил от тысячи до шести тысяч евро.

Оцените атмосферу – бразилец всегда знал толк в праздниках.