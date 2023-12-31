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Неймар устроил трёхдневный круиз на своём корабле с вечеринками и казино: зацените атмосферу🎥

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Неймар восстанавливается после тяжелой травмы, омрачившей его переход в Саудовскую Аравию. Для поддержания бодрости духа футболист устроил трёхдневный круиз на своём корабле с вечеринками и казино.

Судно отплыло из Сантоса (родного города футболиста) 26 декабря в шесть часов вечера.

На корабле проходят вечеринки и концерты известных бразильских исполнителей, есть и множество других развлечений: казино, специализированные магазины, боулинг, игровая комната, 4D-кинотеатр, аквапарк, тренажёрный зал, спа, театральные шоу и кухни со всего мира.

Билет на круиз стоил от тысячи до шести тысяч евро.

Оцените атмосферу – бразилец всегда знал толк в праздниках.

3 комментария
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Дурачок
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эй, забыл, что у тебя нога болит?
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Вспомнилась другая приснопамятная убийственная вечеринка
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