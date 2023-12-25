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«Бавария» и Дэвис не могут договориться о новом контракте. «Мадрид» пристально следит за ситуацией

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

В 2025 году у Альфонсо Дэвиса заканчивается контракт с «Баварией». Рекордмайстер не хочет расставаться с важным для команды футболистом, а потому надеется на продление соглашения.

Камнем преткновения в переговорах становится зарплата игрока. По данным Флориана Плеттенберга, Фонзи хочет получать 10-13 млн евро в год по новому контракту. Руководство «Баварии» не готово платить игроку столько.

Если мюнхенцы не смогут договориться с Дэвисом, канадца выставят на трансфер уже летом, утверждает Плеттенберг.

За происходящим в Мюнхене внимательно следят ребята из «Мадрида». Как сообщает Фабрицио Романо, боссы «королевского клуба» рассчитывают подписать защитника летом следующего года:

«Несмотря на слухи о возобновлении переговоров между «Баварией» и Альфонсо Дэвисом, по моим данным, с прошлого лета в отношениях Дэвиса и «Баварии» ничего не изменилось. Соглашение все еще далеко от достижения, ситуация остается сложной. Мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией и будет настаивать на трансфере Дэвиса в 2024 году».

Ранее Relevo писало о том, что сам игрок склоняется к переходу в «Реал».

В этом сезоне Дэвис провел за «Баварию» 23 матча во всех турнирах. На счету Альфонсо – три голевые передачи.

Как думаете, в какой команде Фонзи начнет следующий сезон?

3 комментария
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и я хочу такую зарплату
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