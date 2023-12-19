💣 В Турции опять скандал! Президент «Истанбулспора» увел команду с поля из-за недовольства судейством

В чемпионате Турции очередной скандал! И снова в нем замешан президент клуба.

Матч 17-го тура турецкой Суперлиги был остановлен из-за того, что игроки «Истанбулспора» ушли с поля, протестуя против решения арбитра. Решение принял лично президент клуба - Фаик Сарыалиоглу.

На 68-й минуте нападающий «Трабзонспора» Онуачу забил мяч в ворота хозяев, выведя свою команду вперед. Однако, незадолго до этого, другой футболист «Трабзонспора» ударил соперника по лицу в игровом эпизоде. Судья не зафиксировал нарушение правил, даже после просмотра VAR.

Игроки «Истанбулспора» начали спорить с арбитром, после чего в дело вмешался лично президент стамбульского клуба, приказав команде покинуть поле.

Напомним, что на прошлой неделе в Турции произошел скандал с избиением судьи.

Игра остановлена на 68-й минуте. Матч отменен.