🔥 Моуринью провел обратную замену Ренату Саншеша спустя 18 минут. Дело не в травме - Жозе так захотел, но потом публично извинился 🤯
Удар по самолюбию.
Полузащитник «Ромы» Ренату Саншеш вышел на поле в перерыве матча «Болонья» - «Рома».
Но, судя по всему, Жозе Моуринью остался не впечатлен игрой португальца и заменил его уже через 18 минут.
Дело точно не в травме.
Ренату был удивлен решением тренера, а Моуринью даже не посмотрел на игрока после обратной замены.
Напомним, что права Саншеша принадлежат «ПСЖ».
После матча португалец прокомментировал свое решение:
«Я хочу публично извиниться перед Ренату. Я понимал, что сделаю ему больно, но это было трудно и для меня тоже. Я поступал так лишь 3-4 раза в своей карьере. Извиняюсь перед ним».
Не выполнил установку или плохо играл?