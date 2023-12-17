🔥 Моуринью провел обратную замену Ренату Саншеша спустя 18 минут. Дело не в травме - Жозе так захотел, но потом публично извинился 🤯

Удар по самолюбию.

Полузащитник «Ромы» Ренату Саншеш вышел на поле в перерыве матча «Болонья» - «Рома».

Но, судя по всему, Жозе Моуринью остался не впечатлен игрой португальца и заменил его уже через 18 минут.

Дело точно не в травме.

Ренату был удивлен решением тренера, а Моуринью даже не посмотрел на игрока после обратной замены.

Напомним, что права Саншеша принадлежат «ПСЖ».

После матча португалец прокомментировал свое решение:

«Я хочу публично извиниться перед Ренату. Я понимал, что сделаю ему больно, но это было трудно и для меня тоже. Я поступал так лишь 3-4 раза в своей карьере. Извиняюсь перед ним».

Не выполнил установку или плохо играл?