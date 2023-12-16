Девушка Марка Бартры обожает фотосессии без лифчика. Не надевает его даже в горах
Марк Бартра ушел из «Барселоны» 7 лет назад. Сейчас ему 32, и из-за травм у него никак не получается провести даже один полный сезон. В начале октября испанец получил очередное повреждение, и вспоминать о нем заставляет только его девушка – Джессика Гойкоэчеа.
В декабре модель приняла участие в двух фото-сессиях, и на обе выбрала наряд без бюстгальтера.
Смысл для девушек наподобие данной особы есть лишь становиться разного рода сомнительного свойства "моделями", и далее либо прильнуть к толстому кошельку(футболисту либо папку), либо торговать фото груди и ж..пы при помощи соцсетей. Причем некоторые совмещают, как эта дама.