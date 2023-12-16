Гаспачо
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Девушка Марка Бартры обожает фотосессии без лифчика. Не надевает его даже в горах

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Марк Бартра ушел из «Барселоны» 7 лет назад. Сейчас ему 32, и из-за травм у него никак не получается провести даже один полный сезон. В начале октября испанец получил очередное повреждение, и вспоминать о нем заставляет только его девушка – Джессика Гойкоэчеа.

В декабре модель приняла участие в двух фото-сессиях, и на обе выбрала наряд без бюстгальтера.

15 комментариев
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https://celebritygossipus.com/ru/jessica-goicoechea-nude-sexy-collection-108-photos/
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Борщи вкусные, наверное, готовит.
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Тема сисек не раскрыта. Посмотрел, сиськи отличные, 2-й. И девка красивая. Но насколько ж они себя уродуют этим пластмассовым интстаграм-стайл. А ведь можно проявить индивидуальность и субьектность, показав себя не такой, как миллионы мукл, подчеркнуть неповторимость.
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К сожалению, огромный (и стремительно увеличивающийся) разрыв между богатыми и простыми работягами и уничтожение среднего класса делает бессмысленным получение образования, карьеру в стандартном понимании и т.д. - всю жизнь будешь работать на кредиты.

Смысл для девушек наподобие данной особы есть лишь становиться разного рода сомнительного свойства "моделями", и далее либо прильнуть к толстому кошельку(футболисту либо папку), либо торговать фото груди и ж..пы при помощи соцсетей. Причем некоторые совмещают, как эта дама.
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Судя по фоткам, это не девушка, а бабушка
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Правильно. Свободу сиськам!
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Фу, отвратительно, ни стыда, ни совести у женщины.
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ну и чудовище
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Общая девушка. Как бы в отношениях, но продолжает свою рекламную акцию.
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типаж ’подруга футболиста’ везде одинаковый
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Гравитация скоро сделает свое дело.
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Ответ LosMejores
Борщи вкусные, наверное, готовит.
С майонезом
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Ответ Философ Востока
Общая девушка. Как бы в отношениях, но продолжает свою рекламную акцию.
Они все теперь общие
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