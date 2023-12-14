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Болельщиков «Франкфурта» не остановить: их не пустили на стадион в Абердине, но они нашли способ поддержать команду

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Распевали клубные песни на глазах у полиции.

В шотландском Абердине местный одноименный клуб принимал гостей из Франкфурта - во избежание беспорядков местная полиция запретила гостям посетить стадион, но те не сдались. Немецкие фанаты разместились на холме неподалеку от арены и распевали песни на глазах у полиции.

Без поддержки собственных болельщиков немецкий клуб уступил 0:2, но остался на второй строчке в таблице.

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