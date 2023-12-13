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Паредес раскрыл одну слабость Гарначо. Теперь ею могут воспользоваться соперники «МЮ»

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

Просто начните с ним говорить об этом.

Журналист аргентинского издания DSports узнал о том, что в сборной Аргентины постоянно подкалывают хавбека «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо из-за его любви к Криштиану Роналду. Футболист «Ромы» Леандро Паредес рассказал, как это влияет на молодого игрока.

«Мы постоянно подкалываем его на эту тему, но он очень застенчив и не реагирует. Бедный парень, мы буквально свели его с ума, он стал очень нервным и перестал с нами разговаривать».

Гарначо не раз признавался, что его кумир − Криштиану Роналду. Причем молодой игрок даже носит брендированное белье, которое выпускает португалец. Это удивительно, ведь на сборах Аргентины он постоянно видит другого великого игрока − Лионеля Месси.

Кроме этого Гарначо после голов постоянно делает отсылки к празднованиям кумира.

Впрочем, судя по словам Паредеса, его отношение к Роналду очень похоже на помешательство. Соперникам «МЮ» стоит взять на заметку, что Гарначо можно выбить из колеи, просто несколько раз отпустив колкости в адрес его любимого игрока.

6 комментариев
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В стиле Южной Америки! В Реале играет Нико Пас, а его кумиром является Месси и вроде все хорошо. Подобная история была у футболистки из той же Аргентины (Криш и ее кумир, ее вроде как жестко в инсте травили)
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Ничего удивительного в выборе кумира нет, у каждого свои предпочтения и взгляды.
А Паредес с чувством юмора. Молодец )
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Ответ Илья Мурашов
Не надо раздувать. В сборной Аргентине над МакКалистером тоже шутили. Кто чей фанат здесь не при чем, такая атмосфера в команде. Ничего страшного. Месси в сборной гномом называют и ничего. По поводу футболистки. Скорее всего, тут дело не в том, что ее кумир Роналду, а в том, что ее кумир не аргентинец. Назвала бы она своим кумиром Пеле, а не Марадону также бы травили.
У меня посыл иной.. Я имею ввиду, что подобных историй у Аргентины наберется не много, но они на виду бтв не стоит забывать, что там другой менталитет
+1
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+1
Ответ EvilEmpress
В стиле Южной Америки! В Реале играет Нико Пас, а его кумиром является Месси и вроде все хорошо. Подобная история была у футболистки из той же Аргентины (Криш и ее кумир, ее вроде как жестко в инсте травили)
Не надо раздувать. В сборной Аргентине над МакКалистером тоже шутили. Кто чей фанат здесь не при чем, такая атмосфера в команде. Ничего страшного. Месси в сборной гномом называют и ничего.

По поводу футболистки. Скорее всего, тут дело не в том, что ее кумир Роналду, а в том, что ее кумир не аргентинец. Назвала бы она своим кумиром Пеле, а не Марадону также бы травили.
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Ответ EvilEmpress
У меня посыл иной.. Я имею ввиду, что подобных историй у Аргентины наберется не много, но они на виду бтв не стоит забывать, что там другой менталитет
Если сравнивать, то больше всего меня шокировало решение Ришарлисона сделать тату с Неймаром.
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