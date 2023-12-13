Паредес раскрыл одну слабость Гарначо. Теперь ею могут воспользоваться соперники «МЮ»

Просто начните с ним говорить об этом.

Журналист аргентинского издания DSports узнал о том, что в сборной Аргентины постоянно подкалывают хавбека «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо из-за его любви к Криштиану Роналду. Футболист «Ромы» Леандро Паредес рассказал, как это влияет на молодого игрока.

«Мы постоянно подкалываем его на эту тему, но он очень застенчив и не реагирует. Бедный парень, мы буквально свели его с ума, он стал очень нервным и перестал с нами разговаривать».

Гарначо не раз признавался, что его кумир − Криштиану Роналду. Причем молодой игрок даже носит брендированное белье, которое выпускает португалец. Это удивительно, ведь на сборах Аргентины он постоянно видит другого великого игрока − Лионеля Месси.

Кроме этого Гарначо после голов постоянно делает отсылки к празднованиям кумира.

Впрочем, судя по словам Паредеса, его отношение к Роналду очень похоже на помешательство. Соперникам «МЮ» стоит взять на заметку, что Гарначо можно выбить из колеи, просто несколько раз отпустив колкости в адрес его любимого игрока.