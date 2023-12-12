Гаспачо
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Оказывается, Неймар начал творить дичь еще год назад: тогда заблокировал Ришарлисона и просил его свести тату с собственным портретом😱

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Что с ним происходит?

У Нея явно черная полоса в жизни - получил тяжелейшую (порвал кресты) и остался без футбола на несколько месяцев.

А 2 недели назад бразильская модель Бруна Бьянкарди рассталась с бразильцем. Напомним, что в октябре у пары родилась дочь.

Девушка Неймара Бруна Бьянкарди беременна: фото, биография подруги футболиста

«Это личное дело, но, поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, домыслами и шутками, сообщаю вам, что у меня нет отношений.

Мы родители Мэви, и это причина нашей связи. Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться. Спасибо», – написала девушка в сторис инстаграма.

Причина расставания - информация о том, что Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans.

В интернет попала периписка Неймара с моделью Алин Фариа в инстаграме.

«У тебя есть нюдсы? Когда я буду в Сан-Паулу, обязательно сообщу», – написал Неймар девушке. Модель ответила со смущенными эмодзи: «У меня есть несколько». Неймар продолжил: «Какие? Я хочу глянуть».

Но Фариа не стала сбрасывать фото Неймару и сказала, чтобы форвард «Аль-Хилаля» оформил платную подписку на ее аккаунт на платформе. Бразилец ответил, что открывал ссылку, но на странице ничего не было.

«Ты должен подписаться, детка. Там есть фото. Я пойду спать, береги себя. Спокойной ночи. Я научу тебя позже, если ты не сможешь открыть страницу», — заключила Фариа.

А год назад сразу после вылета с ЧМ бразильская Globosport сообщила, что Неймар заблокировал Ришарлисона в инстаграме и отправил тому 30 тысяч фунтов, чтобы тот свел со спины тату с его изображением.

В четвертьфинале бразильцы проиграли Хорватии по пенальти. Это так сильно впечатлило Ришарлисона, что тот решил набить на своей спине татуировку с лицами Роналдо, Неймара и самого себя.

3 комментария
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Ну тут главную дичь Ришарлисон сотворил
+6
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+6
"Причина расставания - информация о том, что Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans"
а то, что он половину парижских (барселонских, да и где бразильянки в немалом количестве) эскортниц перетрахал - то это, как бы, норм))))
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Неймар творит дичь как только у него деньги появились
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