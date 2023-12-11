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«Он никогда их не снимал». Марадона всегда носил две пары часов, но снял одну ради Роналдо на ужине – шикарная история от Р9

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Марадона, несмотря на статус самого обожаемого человека в Аргентине на протяжении нескольких десятилетий, не стеснялся выражать уважение и любовь бразильцам – принципиальным футбольным соперникам.

Зубастика Роналдо Марадона любил особенно сильно, и история бразильца хорошо это подтверждает:

«Диего пришел на ужин с часами на обеих руках. Легенда гласила, что без двух пар часов он никуда не ходил. Я спросил его, почему он носит сразу две.

Он рассказал, что его дочь дала их ему в подарок, и с тех пор он никогда их не снимал. В конце ужина он снял одну пару и подарил мне. Я не хотел принимать, но он разозлился, и у меня не осталось выбора. Я буду ухаживать за ними всю оставшуюся жизнь как напоминание о дружбе с ним и его щедрости».

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Да Луиз, не восхищаться тобой было преступлением
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