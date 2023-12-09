Гаспачо
Блог

Тухеля спросили, разговаривал ли он с Рональдом Араухо. Ответ тренера «Баварии» вышел уморительным

Бавария Бавария
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Томас Тухель Томас Тухель
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Томас за словом в карман не полезет.

В выходные неожиданно прогремел слух, что «Бавария» готова пойти на все, лишь бы заполучить Рональда Араухо, притом желательно уже этой зимой. Журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плеттенберг заявил, что Томас Тухель созвонился с защитником «Барселоны», чтобы уговорить его присоединиться к мюнхенскому клубу. Рональд, по информации от СМИ, отказался от предложения, но отступать «Бавария» не намерена.

Естественно, журналисты не могли не спросить об этих слухах самого Тухеля. В комментарии для все того же Sky Sports Deutschland тренер мюнхенцев заявил:

«Я не буду это никак комментировать. Мы говорим только о наших игроках.

Еще я разговаривал со своей мамой по телефону, но никаких сообщений в СМИ об этом не было!»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий