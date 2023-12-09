Тухеля спросили, разговаривал ли он с Рональдом Араухо. Ответ тренера «Баварии» вышел уморительным

Томас за словом в карман не полезет.

В выходные неожиданно прогремел слух, что «Бавария» готова пойти на все, лишь бы заполучить Рональда Араухо, притом желательно уже этой зимой. Журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плеттенберг заявил, что Томас Тухель созвонился с защитником «Барселоны», чтобы уговорить его присоединиться к мюнхенскому клубу. Рональд, по информации от СМИ, отказался от предложения, но отступать «Бавария» не намерена.

Естественно, журналисты не могли не спросить об этих слухах самого Тухеля. В комментарии для все того же Sky Sports Deutschland тренер мюнхенцев заявил:

«Я не буду это никак комментировать. Мы говорим только о наших игроках.

Еще я разговаривал со своей мамой по телефону, но никаких сообщений в СМИ об этом не было!»