Гаспачо
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Бразильская модель рассказала, когда переспала с Неймаром. Утверждает, что Месси тоже хотел с ней встретиться

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Модель Фернанда Кампос утверждает, что провела ночь с Неймаром в «роскошной квартире» в Сан-Паулу. Это случилось перед днем влюбленных, который в Бразилии отмечают в июне.

Фернанда была уверена, что Неймар расстался с Бруной Бьянкарди, поэтому начала с ним общение. На следующий день она увидела совместные фото Бьянкарди и Нея, поняв, что они еще вместе.

Кампос также считает, что с ней хотел переспать Месси. Девушка утверждает, что Лео лайкнул ее сторис в инсте, а она в ответ начала лайкать его фото. Ответные лайки дошли до того, что Месси, по словам Кампос, начал интересоваться, где и когда можно с ней встретиться.

Фернанда не объяснила, почему все ограничилось лишь перепиской, оставив много вопросов о правдивости истории.

8 комментариев
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Даже среди таких шкур, есть шкуры рациональные, а есть тупые.
Рациональная шкура никогда бы не стала рассказывать о таких вещах, так как это автоматически ставит крест на ее дальнейших перспективах залезть на шею к богатенькому футболистику.
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Скрины покажи.
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ну.... Месси пока в отпуске, спортс не теряется. каждый день какие-нибудь ни чем не подкреплённые желтушные новости выкладывает.
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Обычный бред от экскортницы ради собственной рекламы)
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Вау какие интересные новости спорта именно для этих новостей создавался спортс🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Выглядит, как буд-то сутенёр рекламирует свою девушку. )))
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