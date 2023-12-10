Бразильская модель рассказала, когда переспала с Неймаром. Утверждает, что Месси тоже хотел с ней встретиться

Модель Фернанда Кампос утверждает, что провела ночь с Неймаром в «роскошной квартире» в Сан-Паулу. Это случилось перед днем влюбленных, который в Бразилии отмечают в июне.

Фернанда была уверена, что Неймар расстался с Бруной Бьянкарди, поэтому начала с ним общение. На следующий день она увидела совместные фото Бьянкарди и Нея, поняв, что они еще вместе.

Кампос также считает, что с ней хотел переспать Месси. Девушка утверждает, что Лео лайкнул ее сторис в инсте, а она в ответ начала лайкать его фото. Ответные лайки дошли до того, что Месси, по словам Кампос, начал интересоваться, где и когда можно с ней встретиться.

Фернанда не объяснила, почему все ограничилось лишь перепиской, оставив много вопросов о правдивости истории.