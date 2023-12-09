Год назад экс-игрок «Реала» ушел за 10 млн евро в середняк – а сейчас разваливает Ла Лигу. Больше забил только Беллингем

Борха Майораль – один из самых результативных нападающих Испании в этом сезоне.

В пятницу бывший игрок «Реала» забил победный мяч в ворота «Валенсии», увеличив свой бомбардирский счет в Ла Лиге до 9 голов в 16 матчах. Он также дважды поразил ворота «Хетафе» в недавнем кубковом матче.

Майораль занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне, наряду с Антуаном Гризманном. Больше голов только у Джуда Беллингема – 11.

26-летний футболист перешел из «Реала» в «Хетафе» за 10 млн евро в прошлом году. В 33 матчах за «Мадрид» он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.