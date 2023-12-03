Эта девочка – ночной кошмар Роналду. Приходит на матчи Криштиану в форме соперника – и он проигрывает

Марокканская девочка стала популярной после того, как «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» в саудовском класико.

Судя по всему, она была на трибунах и наблюдала за игрой вживу – это уже не первое фиаско португальцев, когда эта девочка присуствовала на матче.

Впервые о ней узнали в 2022 году, когда марокканцы выбили португальцев на ЧМ в Катаре. После той игры она давала интервью в марокканской форме:

«Аэропорт Португалии находится там. А где Роналду? Он плачет в своей машине. Бедный Роналду!»

На саудоском класико девочку заметили в футболке «Аль-Хилаля», и Криштиану снова проиграл.