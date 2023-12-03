Гаспачо
Блог

Эта девочка – ночной кошмар Роналду. Приходит на матчи Криштиану в форме соперника – и он проигрывает

Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

Марокканская девочка стала популярной после того, как «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» в саудовском класико.

Судя по всему, она была на трибунах и наблюдала за игрой вживу – это уже не первое фиаско португальцев, когда эта девочка присуствовала на матче.

Впервые о ней узнали в 2022 году, когда марокканцы выбили португальцев на ЧМ в Катаре. После той игры она давала интервью в марокканской форме:

«Аэропорт Португалии находится там. А где Роналду? Он плачет в своей машине. Бедный Роналду!»

На саудоском класико девочку заметили в футболке «Аль-Хилаля», и Криштиану снова проиграл.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это та самая девочка, видео с которой стало вирусным после Марокко.
10.12.2022 день, когда футбол был очищен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ооо, от Гаспачо теперь мистика пошла) Какой же веселый блог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий