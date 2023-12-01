Гаспачо
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🐐Каррагер поставил жирную точку в дебатах «Роналду vs Месси». Реакция Анри на слова коллеги была бесподобной 😀

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Не мог поверить своим ушам.

В выездной студии CBS Sports, которая на этот раз оказалась в Майами, было вновь эмоционально. Правда, на этот раз не все спорящие и несогласные решили использовать слова и обошлись мимикой.

Кейт Абдо спросила у экспертов, считают ли они, что дебаты о том, кто лучше − Криштиану Роналду или Лионель Месси − окончательно умерли. Не успела она закончить фразу, как с пылкой речью ворвалась легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

«Это никогда не было предметом спора. Роналду и близко не стоит с Месси». В разговор пытался встрять экс-игрок сборной США Чарли Дэвис, сказав, что Карра просто не очень любит Роналду, но Джейми было не остановить. «Роналду − один из величайших бомбардиров всех времен, Месси − величайший игрок всех времен. Они даже не близки. Роналду забивал голы, Месси забивал голы и был невероятным игроком».

Все это время на лице Тьерри Анри был целый спектр различных эмоций. Кажется, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» не оценил такое безапелляционное мнение коллеги и товарища, и был в шоке.

Абдо напомнила, что Месси назвал Каррагера ослом, а затем рассказала о том, что CBS Sports хотел пригласить Лео в студию. «Интер Майами» официально передал, что Лионель Месси не придет ни на одно ТВ-шоу, на котором будет Джейми Каррагер», − слила инсайд Кейт. Кажется, что Карра зря так нахваливал аргентинца 😂

28 комментариев
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Ответ Игорь Климов
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При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
+48
-30
+18
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Ответ Greatest Of All Time
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А что, казахи и таджики хуже чем то других людей? Я сам не отношусь к ним, но ты даже писать не умеешь к тому же пытаешься целые народности оскорбить...
+15
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+14
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Учитывая что Анри фанат Лео и всегда его ставит выше любого в истории, реакция совсем на другое.
Когда в студии пошли шутки про осла, на это и реагировал Анри.
+32
-19
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Ответ Eugene Leonov
Я бы еще добавил, что Мессии и Роналду в разных условиях были в своей карьере. Оба при этом в своем послужном списке имеют незаслуженные золотые мячи в том числе. Про разные условия, продолжу. Месси был в одной из сильнейших команд планеты, где вокруг него в дальнейшем был построен футбол и он был персой, которую никто никогда не посадит на банку. Собственно, поэтому тот же Неймар не раскрылся в Барсе достаточно. Параллельно Роналду дважды играл в сильнейше клубной лиге мира, где конкуренция не 2 клуба +1. Оба были в крайне сомнительных клубах - ПСЖ и Ювентус...Если говорить про сборные, то тут сложнее. Аргентина каждый ЧМ приезжала за титулом как и Бразилия, а Португальцы хоть и взяли титул, но они никогда не приезжали на ЧЕ и ЧМ в рамках лидеров. Собственно, поэтому, когда Аргентина забрала ЧМ и все кричали Португалия отстой это даже странно, учитывая что за 10 лет у Аргентины каждый состав на ЧМ был на голову выше Португальцев. Это как быть игроком Зенита, побеждать в Чемпионате РФ и кричать Ахмату, что они е добились ничего. Как я считаю, оценивать их противостояение стоит по цифрам, когда оба были в одной лиге и противостояли друг другу, где Реал и Барса были двумя равносильными коллективами по именам и т.д, а все что до и после это противостояение двух игроков в неравных условиях. Собственно по цифрам Ла Лиги Роналдо был получше (по голам и принесенным очкам). По ЗМ (именно честным) у них 3-3 или даже 2-2 за 7 лет противостояния. Если уж прям оффтопить, напомню, Роналдо сам привел свою физ форму и тело в идеальное состояние, а вот Месси с детства кормили гармонами (которые даже сейчас считают допингом) и препаратами для решения проблем роста, что очевидно в будущем в его карьере очевидно могли повлиять на выносливость и проч. Два великих, которые шли друг другу дыша в спину, просто жизнь оказалась такой, что у кого то были более хреновые периоды, чем у другого
Ага, по цифрам в ЛаЛиге так и было, Роналду был получше, голов забил правда за этот период поменьше, про голевые и говорить нечего, по внутренним титулам просто слился, в личках тоже в проигравших, по индивидуальным наградам в Испании он так же далеко позади.
Так что если брать именно противостояние в Испании, где оба играли против одних и тех же соперников, Рон уступил Месси, и уступил серьезно.
Зы. Про гормон роста вообще смешно, о какой выносливости вы вещаете, если Месси порой меньше вратарей пробегает, мозг включите, Месси никогда не отличался физикой.
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Ответ Fonbaron
При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
Я бы еще добавил, что Мессии и Роналду в разных условиях были в своей карьере. Оба при этом в своем послужном списке имеют незаслуженные золотые мячи в том числе.

Про разные условия, продолжу. Месси был в одной из сильнейших команд планеты, где вокруг него в дальнейшем был построен футбол и он был персой, которую никто никогда не посадит на банку. Собственно, поэтому тот же Неймар не раскрылся в Барсе достаточно. Параллельно Роналду дважды играл в сильнейше клубной лиге мира, где конкуренция не 2 клуба +1. Оба были в крайне сомнительных клубах - ПСЖ и Ювентус...Если говорить про сборные, то тут сложнее. Аргентина каждый ЧМ приезжала за титулом как и Бразилия, а Португальцы хоть и взяли титул, но они никогда не приезжали на ЧЕ и ЧМ в рамках лидеров. Собственно, поэтому, когда Аргентина забрала ЧМ и все кричали Португалия отстой это даже странно, учитывая что за 10 лет у Аргентины каждый состав на ЧМ был на голову выше Португальцев. Это как быть игроком Зенита, побеждать в Чемпионате РФ и кричать Ахмату, что они е добились ничего.

Как я считаю, оценивать их противостояение стоит по цифрам, когда оба были в одной лиге и противостояли друг другу, где Реал и Барса были двумя равносильными коллективами по именам и т.д, а все что до и после это противостояение двух игроков в неравных условиях. Собственно по цифрам Ла Лиги Роналдо был получше (по голам и принесенным очкам). По ЗМ (именно честным) у них 3-3 или даже 2-2 за 7 лет противостояния.

Если уж прям оффтопить, напомню, Роналдо сам привел свою физ форму и тело в идеальное состояние, а вот Месси с детства кормили гармонами (которые даже сейчас считают допингом) и препаратами для решения проблем роста, что очевидно в будущем в его карьере очевидно могли повлиять на выносливость и проч. Два великих, которые шли друг другу дыша в спину, просто жизнь оказалась такой, что у кого то были более хреновые периоды, чем у другого
+15
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
в игре обоими ногами как и головой Лео тоже явно уступает - НО мы сравнивали Лео 35 лет с Роном 38( а не 35 летнего), есть подозрение что в 38 Месси будет тенью Рона 38 летнего
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Ответ Fonbaron
При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
Опять это подтягивание, «реальное противостояние» и тд. Палка-замыкалка и совершенный футболист, как в плане игры, так и в плане трофеев, личных и командных. Нет больше никакого противостояния, его и не было особо, пока СМИ не начали выдумывать его ради пиара и жаренных заголовков.
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Ответ Fonbaron
При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
Равнозначность?? Совсем куку?
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Ответ Messi GOAT
Анри сильнее чем раналда.
Скорее, близки по уровню таланта. Но Криштиану совершил спортивный подвиг и единственный из смертных нивелировал разницу в классе между собой и Месси и, фактически, стал фигурой сопоставимой
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Ответ Пол Ганарара:
Думаю, сопоставим с Анри по таланту. Может, даже чуть уступает.
Анри сильнее чем раналда.
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Ответ Dilmurod Davlatov
казахи таджики и узбеки никогда не оскорбляет русских. как не стыдно так оскорблять причем тут целый народ
Прям никогда?)
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Ответ Fonbaron
При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
Месси единственный и уникальный в том, что забил больше всех голов на планете. Не пенальти, а голов с игры.
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Ответ Fonbaron
При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
Группа Звери бесподобна .
И Металлика тоже бесподобна.
Хорошее было «противостояние».
Почти как у дрыгателя ножками и замыкателя с Лео Месси по соотношению качества. Всем понравилось. Siiiu😍

А токсичные фанбои Металлики смешны, не признающие равнозначнность Ромы Зверя и Хэтфилда с компанией. Странные такие ваще 😳
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Ответ Fonbaron
При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
у кристинки на 150 матчей больше, по гол плюс пас она позади, у Месси чм 8зм , в очных матчах Месси на изи натягивал Кристинку, да так что та рыдала, Кристинка даже на победном евро 2016 не была лучшей, про какую равнозначность ты писала?
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Ответ Fonbaron
При чем тут 22 год? Это же не уникальность. Чемпионов мира сейчас в футболе сотни в данный момент играют. А Роналду к сведению единственный и уникальный тем, что забил больше всех голов на планете. В том числе больше Месси. Это вроде как более логично выставлять. Месси конечно прекрасный игрок. Но и Роналду прекрасный игрок. У них реальное противостояние и фанбои Месси реально смехотворны, не видя их равнозначность. Ну не видите и ладно, но всей планете очевидно что, они оба бесподобны
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Интернашионале !
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А с чего вдруг столько внимания к Каррагеру? Не видно его было, а тут вдруг его слова разбирать стали каждый день
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Это же Карра, он вообще редко думает
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Никого он нехваливал. Карра высказал свое мнение и всё.
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