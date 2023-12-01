🐐Каррагер поставил жирную точку в дебатах «Роналду vs Месси». Реакция Анри на слова коллеги была бесподобной 😀
Не мог поверить своим ушам.
В выездной студии CBS Sports, которая на этот раз оказалась в Майами, было вновь эмоционально. Правда, на этот раз не все спорящие и несогласные решили использовать слова и обошлись мимикой.
Кейт Абдо спросила у экспертов, считают ли они, что дебаты о том, кто лучше − Криштиану Роналду или Лионель Месси − окончательно умерли. Не успела она закончить фразу, как с пылкой речью ворвалась легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
«Это никогда не было предметом спора. Роналду и близко не стоит с Месси». В разговор пытался встрять экс-игрок сборной США Чарли Дэвис, сказав, что Карра просто не очень любит Роналду, но Джейми было не остановить. «Роналду − один из величайших бомбардиров всех времен, Месси − величайший игрок всех времен. Они даже не близки. Роналду забивал голы, Месси забивал голы и был невероятным игроком».
Все это время на лице Тьерри Анри был целый спектр различных эмоций. Кажется, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» не оценил такое безапелляционное мнение коллеги и товарища, и был в шоке.
Абдо напомнила, что Месси назвал Каррагера ослом, а затем рассказала о том, что CBS Sports хотел пригласить Лео в студию. «Интер Майами» официально передал, что Лионель Месси не придет ни на одно ТВ-шоу, на котором будет Джейми Каррагер», − слила инсайд Кейт. Кажется, что Карра зря так нахваливал аргентинца 😂
Когда в студии пошли шутки про осла, на это и реагировал Анри.
Так что если брать именно противостояние в Испании, где оба играли против одних и тех же соперников, Рон уступил Месси, и уступил серьезно.
Зы. Про гормон роста вообще смешно, о какой выносливости вы вещаете, если Месси порой меньше вратарей пробегает, мозг включите, Месси никогда не отличался физикой.
Про разные условия, продолжу. Месси был в одной из сильнейших команд планеты, где вокруг него в дальнейшем был построен футбол и он был персой, которую никто никогда не посадит на банку. Собственно, поэтому тот же Неймар не раскрылся в Барсе достаточно. Параллельно Роналду дважды играл в сильнейше клубной лиге мира, где конкуренция не 2 клуба +1. Оба были в крайне сомнительных клубах - ПСЖ и Ювентус...Если говорить про сборные, то тут сложнее. Аргентина каждый ЧМ приезжала за титулом как и Бразилия, а Португальцы хоть и взяли титул, но они никогда не приезжали на ЧЕ и ЧМ в рамках лидеров. Собственно, поэтому, когда Аргентина забрала ЧМ и все кричали Португалия отстой это даже странно, учитывая что за 10 лет у Аргентины каждый состав на ЧМ был на голову выше Португальцев. Это как быть игроком Зенита, побеждать в Чемпионате РФ и кричать Ахмату, что они е добились ничего.
Как я считаю, оценивать их противостояение стоит по цифрам, когда оба были в одной лиге и противостояли друг другу, где Реал и Барса были двумя равносильными коллективами по именам и т.д, а все что до и после это противостояение двух игроков в неравных условиях. Собственно по цифрам Ла Лиги Роналдо был получше (по голам и принесенным очкам). По ЗМ (именно честным) у них 3-3 или даже 2-2 за 7 лет противостояния.
Если уж прям оффтопить, напомню, Роналдо сам привел свою физ форму и тело в идеальное состояние, а вот Месси с детства кормили гармонами (которые даже сейчас считают допингом) и препаратами для решения проблем роста, что очевидно в будущем в его карьере очевидно могли повлиять на выносливость и проч. Два великих, которые шли друг другу дыша в спину, просто жизнь оказалась такой, что у кого то были более хреновые периоды, чем у другого
И Металлика тоже бесподобна.
Хорошее было «противостояние».
Почти как у дрыгателя ножками и замыкателя с Лео Месси по соотношению качества. Всем понравилось. Siiiu😍
А токсичные фанбои Металлики смешны, не признающие равнозначнность Ромы Зверя и Хэтфилда с компанией. Странные такие ваще 😳