🐐Каррагер поставил жирную точку в дебатах «Роналду vs Месси». Реакция Анри на слова коллеги была бесподобной 😀

Не мог поверить своим ушам.

В выездной студии CBS Sports, которая на этот раз оказалась в Майами, было вновь эмоционально. Правда, на этот раз не все спорящие и несогласные решили использовать слова и обошлись мимикой.

Кейт Абдо спросила у экспертов, считают ли они, что дебаты о том, кто лучше − Криштиану Роналду или Лионель Месси − окончательно умерли. Не успела она закончить фразу, как с пылкой речью ворвалась легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

«Это никогда не было предметом спора. Роналду и близко не стоит с Месси». В разговор пытался встрять экс-игрок сборной США Чарли Дэвис, сказав, что Карра просто не очень любит Роналду, но Джейми было не остановить. «Роналду − один из величайших бомбардиров всех времен, Месси − величайший игрок всех времен. Они даже не близки. Роналду забивал голы, Месси забивал голы и был невероятным игроком».

Все это время на лице Тьерри Анри был целый спектр различных эмоций. Кажется, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» не оценил такое безапелляционное мнение коллеги и товарища, и был в шоке.

Абдо напомнила, что Месси назвал Каррагера ослом, а затем рассказала о том, что CBS Sports хотел пригласить Лео в студию. «Интер Майами» официально передал, что Лионель Месси не придет ни на одно ТВ-шоу, на котором будет Джейми Каррагер», − слила инсайд Кейт. Кажется, что Карра зря так нахваливал аргентинца 😂