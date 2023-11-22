Гаспачо
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Красотку-одноклубницу Бензема попросили выбрать между Роналду и Месси: угадайте, кого назвала Фара Джефри🔥🔥🔥

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Назвала своего кумира детства.

Фаре Джеффри 20 лет, в 2017 году она начала свою карьеру в клубе «Джидда Иглз», который позднее был переименован в «Аль-Иттихад», тогда ей было всего 15.

Джефри становилась лучшим бомбардиром женского Кубка чемпионов в сезоне 2020-21, а также лучшим бомбардиром сезона женской премьер-лиги Саудовской Аравии.

На недавней пресс-конференции Фару попросили сделать выбор между Роналду и Месси. Девушка назвала Лео, который является ее кумиром с детства.

1 комментарий

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Flow market Victor Mercedes
Она знает толк в футболе, кубики пресса ей не интересно 👍🏻
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