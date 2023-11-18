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Де Хеа отказался от 29 млн евро в год из-за жены. Он может перейти в «Майами» к Альбе и Бускетсу

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Летом 33-летний Давид Де Хеа остался без клуба, покинув «Манчестер Юнайтед». Саудовский «Аль-Насср», где играет Криштиану Роналду, всерьез намерен подписать испанца.

Сообщается, что Давиду предлагали 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 29 млн евро в год). Однако источники, близкие к Де Хеа, утверждают, что жена кипера Эдурне не хочет ехать на Ближний Восток.

«Юнайтед» еще может предложить Де Хеа краткосрочный контракт, в то время как интерес «Валенсии» сведен на нет из-за ее финансовых проблем.

Интерес к Де Хеа также проявляет и «Интер Майами». Кроме Месси в «Майами» также играют бывшие партнеры Давида по сборной – Жорди Альба и Серджи Бускетс.

В начале 2024 года «Ман Юнайтед» может остаться без первого номера Андре Онаны, поскольку Камерун прошел квалификацию на Кубок Африки – турнир пройдет с 13 января по 11 февраля.

Возвращение Де Хеа в «МЮ» не стоит исключать: на фоне ошибок Онаны фанаты все чаще вспоминают о Давиде, который недавно встречался с Серхио Регилоном и Бруну Фернандешем.

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