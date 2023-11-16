«Черт! CR7 повезло». Джорджина Родригес продолжает восхищать поклонников

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова взорвала социальные сети.

На этот раз Джорджина позировала в облегающем белом комбинезоне, который привел в трепет ее 52,9 миллиона подписчиков.

Под постом Джорджина подписала: «Прекрасный день на работе».

Фолловеры аргентинки штурмовали раздел комментариев:

💬«Черт! CR7 повезло».

💬«Прекрасна, как и всегда».

💬«Королева селфи».

💬«Ты с другой планеты».

💬«Белый тебе к лицу».