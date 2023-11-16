«Черт! CR7 повезло». Джорджина Родригес продолжает восхищать поклонников
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова взорвала социальные сети.
На этот раз Джорджина позировала в облегающем белом комбинезоне, который привел в трепет ее 52,9 миллиона подписчиков.
Под постом Джорджина подписала: «Прекрасный день на работе».
Фолловеры аргентинки штурмовали раздел комментариев:
💬«Черт! CR7 повезло».
💬«Прекрасна, как и всегда».
💬«Королева селфи».
💬«Ты с другой планеты».
💬«Белый тебе к лицу».
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