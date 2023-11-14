Симеоне уже 12 лет руководит «Атлетико». Диего назвал трех тренеров, которые могли бы заменить его

Диего Симеоне заключил новый контракт с «Атлетико». Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Аргентинец работает с командой с 2011 года. За это время он успел провести 642 матча у руля «Атлетико», 380 игр закончились победой. С «матрасниками» Диего завоевал восемь трофеев.

Но рано или поздно история Симеоне в «Атлетико» закончится. Журналисты Cadena Ser спросили у Диего, кого бы он хотел видеть в роли своего сменщика на посту главного тренера мадридцев.

Аргентинец назвал трех специалистов: «Только лучшие. Клопп, Анчелотти, Почеттино – это тренеры, которых я хотел бы видеть в «Атлетико».

Симеоне также рассказал о своих отношениях с тренером другой мадридской команды – Карло Анчелотти:

«Они [отношения] очень хорошие. Мы с ним не друзья, нет, но отношения у нас хорошие. Уважение, вот подходящее слово».

Как вам выбор Диего?