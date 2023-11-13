Джорджина Родригес путешествует с шиком: на частном самолете и с Криштиану Роналду😎

Джорджина Родригес продолжает делиться гламурными кадрами своей жизни с поклонниками в социальных сетях.

Девушка выложила фото путешествия на частном самолете с Криштиану Роналду. В полете к паре присоединились их дети.

Этот пост появился после того, как Роналду забил гол в матче «Аль-Насра» и помог своей команде победить «Аль-Вехду» со счетом 3:1 на выезде.

Благодаря этой победе беспроигрышная серия клуба в чемпионате увеличилась до 11 матчей, что позволило «Аль-Насру» занять второе место в профессиональной лиге Саудовской Аравии.

В этом сезоне Роналду находится в прекрасной форме: он забил 16 голов в 17 матчах во всех турнирах за саудовских гигантов.