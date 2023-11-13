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📸 Фантастический гол Димарко в матче с «Фрозиноне»! Забил от боковой линии с центра поля

Ян Зоммер Ян Зоммер
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Федерико Димарко Федерико Димарко
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В 12-м туре Серии А в гости к «Интеру» приехал «Фрозиноне». Команды долго пристреливались к воротам соперника. Когда счет наконец был открыт, болельщики, собравшиеся на «Джузеппе Меацца», не могли поверить в реальность произошедшего.

На 43-й минуте Димарко оказался на середине поля, у боковой линии он получил мяч.

Затем Федерико немного продвинулся вперед и нанес дерзкий по задумке удар.

Мяч взмыл в воздух и опустился за спину голкипера – точно в сетку.

Реакция Зоммера идеально описывает гол Димарко.

Гол Димарко имел значение xG 0,005!

Победа над «Фрозиноне» выведет «Интер» на первое место в турнирной таблице Серии А. Затем начнется международный перерыв, после которого «нерадзурри» сразятся со своим главным преследователем – «Ювентусом».

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