Нейросеть создала стадионы итальянских клубов в стиле местных достопримечательностей. Результат завораживает 😮
Впечатляет.
Современные нейросети и искусственный интеллект позволяют создать настоящие произведения искусства. Главное уметь правильно формулировать то, что ты хочешь увидеть в итоге.
Один из пользователей Твиттера задался вопросом, как бы выглядели итальянские стадионы, если бы при их постройке вдохновлялись местными городскими достопримечательностями. Вот что у него получилось.
«Ювентус» и Моле Антонеллиана
«Милан» / «Интер» и Дуомо
«Рома» / «Лацио» и Колизей
«Наполи» и Везувий
«Фиорентина» и архитектура эпохи Возрождения
«Монца» и трасса Формулы-1
«Палермо» и архитектура с морем
«Венеция» и городская архитектура с гондолами
«Дженоа» и лигурийские берега и еда
Какой стадион вам понравился больше всего? Пишите в комментариях.
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