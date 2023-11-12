Гаспачо
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Нейросеть создала стадионы итальянских клубов в стиле местных достопримечательностей. Результат завораживает 😮

Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Милан Милан
Ювентус Ювентус
Интер Интер
Наполи Наполи
Лацио Лацио
Дженоа Дженоа
Рома Рома
Венеция Венеция
Палермо Палермо
Монца Монца
Фиорентина Фиорентина
Футбол Футбол

Впечатляет.

Современные нейросети и искусственный интеллект позволяют создать настоящие произведения искусства. Главное уметь правильно формулировать то, что ты хочешь увидеть в итоге.

Один из пользователей Твиттера задался вопросом, как бы выглядели итальянские стадионы, если бы при их постройке вдохновлялись местными городскими достопримечательностями. Вот что у него получилось.

«Ювентус» и Моле Антонеллиана

«Милан» / «Интер» и Дуомо

«Рома» / «Лацио» и Колизей

«Наполи» и Везувий

«Фиорентина» и архитектура эпохи Возрождения

«Монца» и трасса Формулы-1

«Палермо» и архитектура с морем

«Венеция» и городская архитектура с гондолами

«Дженоа» и лигурийские берега и еда

Какой стадион вам понравился больше всего? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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МТБ
По большей части хрень
+14
-1
+13
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serhuey
Так себе результаты. До архитекторов пока далеко.
+3
0
+3
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And-Rover
Завораживает только сама нейросеть. Ни один не впечатлил. Выглядит громоздко (видимо автор любит стадионы вместимостью Камп Ноу), но и нелепо в плане строения объекта.
+1
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+1
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Макар Макаров
Почему идею стадиона Дженоа, ИИ скамуниздило с Ёбург Арены?
0
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David161
Милан, это был бы шедевр. Ювентус и Наполи тоже очен интересны. Палермо на Краснодар похож
0
0
0
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