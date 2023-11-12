Нейросеть создала стадионы итальянских клубов в стиле местных достопримечательностей. Результат завораживает 😮

Впечатляет.

Современные нейросети и искусственный интеллект позволяют создать настоящие произведения искусства. Главное уметь правильно формулировать то, что ты хочешь увидеть в итоге.

Один из пользователей Твиттера задался вопросом, как бы выглядели итальянские стадионы, если бы при их постройке вдохновлялись местными городскими достопримечательностями. Вот что у него получилось.

«Ювентус» и Моле Антонеллиана

«Милан» / «Интер» и Дуомо

«Рома» / «Лацио» и Колизей

«Наполи» и Везувий

«Фиорентина» и архитектура эпохи Возрождения

«Монца» и трасса Формулы-1

«Палермо» и архитектура с морем

«Венеция» и городская архитектура с гондолами

«Дженоа» и лигурийские берега и еда

Какой стадион вам понравился больше всего? Пишите в комментариях.