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«Тебе лень оказывать давление на соперника». Нуну Эшпириту Санту поспорил с Бензема перед увольнением из «Аль-Иттихада»

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Нуну Эшпириту Санту и Карим Бензема стали участниками скандала в раздевалке перед увольнением тренера.

 

«Аль-Иттихад» расстался с бывшим тренером «Тоттенхэма» во вторник, специалист проработал в клубе чуть больше года.

 

Нуну выиграл Саудовскую профессиональную лигу в прошлом сезоне, но покидает клуб, занимая шестое место в таблице после поражения от «Аш-Шабаб». За этим поражением последовало поражение в Лиге чемпионов АФК от иракской команды «Аль-Кува Аль-Джавия».

 

По сообщениям, Нуну и Бензема поспорили в раздевалке после поражения от «Аль-Кувы». 

 

Говорят, Нуну сказал легенде «Реала»: «Ты великий игрок, но, похоже, тебе лень оказывать давление на соперника».

 

Это побудило Бензема резко отреагировать: «Говори не только со мной, говори со всей командой».

 

Но тренер добавил: «Ты лидер команды, ты должны взять на себя инициативу и быть примером для всех игроков».

 

На следующий день Нуно был уволен из «Аль-Иттихада».Сообщается, что «Аль-Иттихад» намерен подписать соглашение с Хуленом Лопетеги.

 

Напомним, что Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию летом и забил шесть голов в 12 матчах.

 

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