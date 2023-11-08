«Тебе лень оказывать давление на соперника». Нуну Эшпириту Санту поспорил с Бензема перед увольнением из «Аль-Иттихада»

Нуну Эшпириту Санту и Карим Бензема стали участниками скандала в раздевалке перед увольнением тренера.

«Аль-Иттихад» расстался с бывшим тренером «Тоттенхэма» во вторник, специалист проработал в клубе чуть больше года.

Нуну выиграл Саудовскую профессиональную лигу в прошлом сезоне, но покидает клуб, занимая шестое место в таблице после поражения от «Аш-Шабаб». За этим поражением последовало поражение в Лиге чемпионов АФК от иракской команды «Аль-Кува Аль-Джавия».

По сообщениям, Нуну и Бензема поспорили в раздевалке после поражения от «Аль-Кувы».

Говорят, Нуну сказал легенде «Реала»: «Ты великий игрок, но, похоже, тебе лень оказывать давление на соперника».

Это побудило Бензема резко отреагировать: «Говори не только со мной, говори со всей командой».

Но тренер добавил: «Ты лидер команды, ты должны взять на себя инициативу и быть примером для всех игроков».

На следующий день Нуно был уволен из «Аль-Иттихада».Сообщается, что «Аль-Иттихад» намерен подписать соглашение с Хуленом Лопетеги.

Напомним, что Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию летом и забил шесть голов в 12 матчах.