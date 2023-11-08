Ванда Нара покоряет музыкальную индустрию в компании полуголых мужчин: смотрим клип «Bad bitch»📹

Неподражаемая супруга Мауро Икарди Ванда Нара раскрывает все новые грани своих талантов. Девушка покоряет танцевальный в итальянской версии шоу «Танцы со звездами», а теперь еще и записала свою первую песню и выпустила клип.

Трек с говорящим названием «Bad bitch» уже во всю покоряет YouTube. В создании этого шедевра девушке помог Maxi el Brother, который ранее сотрудничал с L-Gante.

Оцените творчество Ванды и вы!