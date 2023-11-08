Девушка Неймара прервала молчание после того, как банда, связавшая ее родителей, ограбила ее дом

Девушка Неймара прервала молчание после ограбления дома ее родителей во вторник.

Модель Бруна Бьянкарди, у которой недавно родилась девочка от бывшей звезды «ПСЖ», опубликовала в Интернете заявление, в котором поклялась, что «справедливость восторжествует».

«Спасибо за все слова любви.Могу сообщить вам, что никакого «миллионного соглашения» не существует, и я уточню некоторые моменты по поводу того, что произошло, тем самым исключая распространение ложной информации. Дело уже находится в руках компетентных органов, и правосудие восторжествует. Это непростая ситуация особенно для моей семьи, чья жизнь такому риску. Мы просим проявить уважение в это очень деликатное время», - написала Бруна.

Напомним, что во вторник рано утром в дом Бруны Бьянкарди в Котии ворвались несколько мужчин. Они совершили ограбление, а также связали родителей девушки. Самой Бруны и ее маленькой дочери не было в доме.

Полицию вызвали соседи, заметившие, что в доме происходит что-то странное. Одного из преступников удалось задержать, остальные скрылись с присвоенным имуществом, в том числе драгоценностями и дорогими часами. Задержанный оказался местным жителем.