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«Я позовнил сначала ему, а потом маме». Дибала рассказал, кому он позвонил первым делом после победы на ЧМ – это не родители

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Пауло Дибала, выступающий за сборную Аргентины и «Рому», рассказал, что Жозе Моуриньо был первым человеком, которому он позвонил после победы на чемпионате мира.

В интервью Дибала поделился, что Моуриньо очень любит аргентинских игроков, особенно Анхеля Ди Марию и Лионеля Месси. Бывший босс мадридского «Реала» не перестает их хвалить.

Дибала рассказал: «Когда закончился финал против Франции, я был в традиционной допинг-комнате, потом пришел в раздевалку, взял телефон, чтобы поговорить с семьей, а у меня было 5 пропущенных звонков от Моу. Думаю, я позвонил сначала ему, а потом маме. Он был очень счастлив, потому что любит аргентинцев.

Paulo Dybala and Jose Mourinho respond after Thiago Silva asks Roma forward to move to Chelsea | Goal.com

Он всегда говорит мне прекрасные вещи о Ди Марии, и о Месси тоже, он любит Месси. Он очень любит всех аргентинцев.

Все аргентинцы дали ему что-то большее в своих командах, когда играли у него, и он очень высоко отзывается о каждом. Когда мы выиграли чемпионат мира, он был очень рад за меня и аргентинцев».

1 комментарий

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Oleg
Помню слова Моура о Месси в 2021:
Когда ты выходишь с ним один на один , ты мертв.
Это Моур о том, что Лео способна сдержать только команда.
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