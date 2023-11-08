«Я позовнил сначала ему, а потом маме». Дибала рассказал, кому он позвонил первым делом после победы на ЧМ – это не родители

Пауло Дибала, выступающий за сборную Аргентины и «Рому», рассказал, что Жозе Моуриньо был первым человеком, которому он позвонил после победы на чемпионате мира.

В интервью Дибала поделился, что Моуриньо очень любит аргентинских игроков, особенно Анхеля Ди Марию и Лионеля Месси. Бывший босс мадридского «Реала» не перестает их хвалить.

Дибала рассказал: «Когда закончился финал против Франции, я был в традиционной допинг-комнате, потом пришел в раздевалку, взял телефон, чтобы поговорить с семьей, а у меня было 5 пропущенных звонков от Моу. Думаю, я позвонил сначала ему, а потом маме. Он был очень счастлив, потому что любит аргентинцев.

Он всегда говорит мне прекрасные вещи о Ди Марии, и о Месси тоже, он любит Месси. Он очень любит всех аргентинцев.

Все аргентинцы дали ему что-то большее в своих командах, когда играли у него, и он очень высоко отзывается о каждом. Когда мы выиграли чемпионат мира, он был очень рад за меня и аргентинцев».