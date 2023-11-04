«Вышли погулять». Джорджина Родригес наслаждается досугом с Криштиану Роналду

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес разместила фото, на которых она наслаждается отдыхом с португальской легендой после его матча в Саудовской Аравии.

Джорджина поделилась со своими 52,7 миллионами подписчиков в социальных сетях кадрами с Роналду во время шопинга и обеда в японском ресторане.

«Вышли погулять», - подписала фото девушка.

Напомним, что пара познакомилась еще в 2016 году, когда Родригес работала продавцом в магазине Gucci в Мадриде. С тех пор пара продолжает встречаться и вместе воспитывает пятерых детей.

На футбольном поле Роналду в составе «Аль-Насра» демонстрирует отличную форму. Он забил гол в последней победе своей команды в Саудовской Профессиональной лиге со счетом 2:0 над «Аль-Халиджем» в субботу 4 ноября и посвятил его Джорджине.