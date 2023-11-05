Дэвис жаждет перехода в «Реал». «Бавария» назвала цену, но «Мадрид» не намерен платить столько

Альфонсо Дэвис хочет перейти в мадридский «Реал» следующим летом. Испанская газета AS сообщает, что «Реал» стремится усилить одну из самых слабых зон, и Дэвис – главный претендент на эту роль.

«Бавария» неоднократно пыталась продлить контракт с Дэвисом, но безуспешно, и прошлым летом подписала Рафаэля Геррейру на случай ухода канадца.

Diario AS утверждает, что «Бавария» установила на Дэвиса цену в 50 млн евро. Однако мадридский «Реал» не готов платить столько и хочет, чтобы сумма трансфера была ближе к 40-45 млн евро.