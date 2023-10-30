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Борьба за «Золотой мяч» в стиле GTA: вот как «на самом деле» Месси получил награду в 8-й раз

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Все, как мы любим.

В понедельник 36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в 8-й раз в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе.

В борьбе за самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23 Лео опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

А теперь в сети завирусился ролик в стиле GTA, интерпретирующий борьбу за «Золотой мяч» в стиле знаменитой игры без Родриго Де Поля не обошлось.

5 комментариев

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