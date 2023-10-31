IShowSpeed дважды опозорился на церемонии вручения «ЗМ». Не узнал Гвардиола и повелся на троллинг Джоковича
Неловко.
30 октября в театре Шатле в Париже собрались ярчайшие звезды мирового футбола. Но среди них появились и очень неожиданные гости.
Например, на красной дорожке перед вручением «Золотого мяча» возник блогер IShowSpeed, известный своей страстной любовью к Криштиану Роналду. Казалось бы, что американец должен был подготовиться к такому событию, но нет. Он дважды влип в очень неловкие истории.
Первой стала его встреча с 24-кратным чемпионом Большого шлема Новаком Джоковичем. Теннисист с легкостью убедил IShowSpeed, что он ни много ни мало футболист «Милана».
Блогер подошел к Джоковичу и сказал: «Как тебя зовут? Ты выглядишь очень знакомо».
Новак не растерялся и ответил: «Я новая звезда «Милана».
Ютубер сразу же поверил ему, воскликнув: «Да, да, да!»
Джокович продолжил: «Я еще не играл, но должен выйти в следующем матче. Я планирую оформить хет-трик».
Вторая история произошла в том же зале.
Друг Гвардиола хотел сфотографироваться с блогером, и Йошко сам подошел к американцу с просьбой. IShowSpeed снялся с парнем, но потом ему сразу же сказали, что фотографию делал сам защитник «Манчестер Сити».
Ютубер не знал ни имени игрока, ни как он выглядит. Поэтому он решил его подозвать простым: «Эй! Эй, ты, подойди обратно. Да, ты».
Гвардиол подошел, и блогер продолжил: «Тебя зовут Гавардали? Люди говорят (в комментариях к трансляции), что тебя зовут Гавардали».
Йошко спокойно ответил: «Нет, тут какая-то ошибка».
Блогер сразу же заулыбался и заявил, что его просто затроллили подписчики, а обладатель 25-го места по итогам голосования на «Золотой мяч», ухмыляясь, ушел.
Больно на это смотреть.
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