Гаспачо
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Беллингем и Тчуамени высмеяли «Барсу» после победы – все из-за спонсора

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После победы в класико Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени высмеяли «Барселону» за ее предматчевую кампанию с участием музыкальной группы The Rolling Stones.

Тчуамени написал в Твиттере: «Like a Belling' Stone 😛», прикрепив фотографию, на которой он и Беллингем пожимают друг другу руки.

Беллингем ответил рисунком, изображающим четырех полузащитников «Реала» на Abbey Road, подражая обложке знаменитого альбома The Beatles.

Перед игрой Беллингем также сказал, что любит «Битлз» больше, чем «Роллинг Стоунз». Это неудивительно, учитывая, что фанаты по всему миру теперь посвящают ему песню The Beatles «Hey Jude».

Реакция фанатов каталонцев:

💭: «Даже после игры они не перестают говорить о «Барселоне».

💭: «Я думал, что только фанаты «Реала» так одержимы нами».

29 комментариев

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Дмитрий Матросов
Ответ Rus Donskoy
белингем скоро доиграется,.
до ЗМ если только)
+17
-5
+12
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San Remo
Ответ Дилшод
посмотреть на ихним дурацким формам это вообще катастрофа!! я почти умер от смеха
почему почти умер от смеха? Как восстановился потом?
+10
-1
+9
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Panurge From hell
Ответ Adrenaline Z
как говорится смеётся тот кто смеётся последним, так что пока смейся Биленгем
странно, почему у людей в комментах так бомбит с безобидного подкола
+10
-3
+7
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San Remo
Ответ Merdan Jumayew
Случайная победа и вот празднуют как будто выиграли ла лигу посмотрим кто будет смеяться в конце сезона...
это точно.
+6
-1
+5
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San Remo
конец сезона покажет где будет Реал ,и в какой форме будет белингем, так что очень рано радуется.
+10
-6
+4
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igorkruglov
Ответ Panurge From hell
странно, почему у людей в комментах так бомбит с безобидного подкола
не у людей, люди нормально относятся к юмору, это у фанов барсы бомбит
+6
-2
+4
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Adrenaline Z
Ответ Merdan Jumayew
Случайная победа и вот празднуют как будто выиграли ла лигу посмотрим кто будет смеяться в конце сезона...
отвечаю!
+5
-1
+4
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Adrenaline Z
как говорится смеётся тот кто смеётся последним, так что пока смейся Биленгем
+12
-9
+3
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Ванька-Манька
Почему этот комментарий отображается именно так?
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какой же закомплексованный клубишко наш риаль

столичные комплексы))
+5
-2
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Jon han
Ответ huntoil11
Ничего его статистика пока не доказывает. Это временная результативность на промежутке в два месяца. Будет спад -- причем сильный.
все верно +
+3
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huntoil11
Ответ Дилшод
нет Белиннгем не доиграеться , его статистика доказываеть всë
Ничего его статистика пока не доказывает. Это временная результативность на промежутке в два месяца. Будет спад -- причем сильный.
+4
-1
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Jon han
Ответ huntoil11
По музыке -- нравятся и ролинги и битлы. В ролингов обожаю альбом Exile On Main Street. По игроку -- Белингем не симпатичен . Не вижу там выдающегося ничего именно в скиллах и навыках. Забивает дофига сейчас, но это все закончится в ближайшем будущем. Величия тоже там нет -- а вот тщеславия много.
в точку!! именно в биленгиме ничего такого нет, действительно пока у него все забивается, и действительно поймал заезду белингем, много как вы написали у него тщеславия, я не вижу его топ заездой, это ну 100%
+3
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San Remo
Ответ igorkruglov
конец сезона все покажет, но это не повод весь сезон сидеть с плаксивым лицом, вытри слезы
так не печалься
+3
-1
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Merdan Jumayew
Ответ Rus Donskoy
белингем скоро доиграется,.
Случайная победа и вот празднуют как будто выиграли ла лигу посмотрим кто будет смеяться в конце сезона...
+6
-4
+2
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huntoil11
По музыке -- нравятся и ролинги и битлы. В ролингов обожаю альбом Exile On Main Street.

По игроку -- Белингем не симпатичен . Не вижу там выдающегося ничего именно в скиллах и навыках. Забивает дофига сейчас, но это все закончится в ближайшем будущем. Величия тоже там нет -- а вот тщеславия много.
+4
-2
+2
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Adrenaline Z
Ответ Panurge From hell
странно, почему у людей в комментах так бомбит с безобидного подкола
где бомбит то??)) 😁 Нормально все?)) просто биленгем превращается в 🤡
+5
-4
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Станислав Саганов-Коняев
Наброс от Гаспачо. Классика
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Rus Donskoy
белингем скоро доиграется,.
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гель кристины
Это нормальный троллинг, а не как у Винисиуса.
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Shlomo
ребёнок он ещё не созревший
учиться и вини
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Дилшод
Ответ San Remo
почему почти умер от смеха? Как восстановился потом?
просто их форма был очень смешным🤭🤭👅👅👅👅
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Makar Tert
Ответ Дилшод
просто их форма был очень смешным🤭🤭👅👅👅👅
" их форма была очень смешным" ну ты в принципе прав
0
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Shlomo
Ответ igorkruglov
то чувство, когда тебя уделал ребенок
может быть но в данном случае это не он хорошо играл эта барса плохо
и в реале все такие футболисты теряються подожди следующий сезон
0
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