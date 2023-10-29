Беллингем и Тчуамени высмеяли «Барсу» после победы – все из-за спонсора

После победы в класико Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени высмеяли «Барселону» за ее предматчевую кампанию с участием музыкальной группы The Rolling Stones.

Тчуамени написал в Твиттере: «Like a Belling' Stone 😛», прикрепив фотографию, на которой он и Беллингем пожимают друг другу руки.

Беллингем ответил рисунком, изображающим четырех полузащитников «Реала» на Abbey Road, подражая обложке знаменитого альбома The Beatles.

Перед игрой Беллингем также сказал, что любит «Битлз» больше, чем «Роллинг Стоунз». Это неудивительно, учитывая, что фанаты по всему миру теперь посвящают ему песню The Beatles «Hey Jude».

Реакция фанатов каталонцев:

💭: «Даже после игры они не перестают говорить о «Барселоне».

💭: «Я думал, что только фанаты «Реала» так одержимы нами».