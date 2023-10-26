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Вернувшиеся: 5 топовых футболистов, которым удалось войти в одну реку дважды

Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Тьерри Анри Тьерри Анри
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Серхио Рамос Серхио Рамос
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Ряд любимцев болельщиков и легенд клубов в прошлом возвращались на второй срок в свои бывшие команды. Давайте вспомним пятерых футболистов, которые вновь сыграли за клубы, подарившие старт их карьере и что из этого вышло.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»

18-летний Криштиану в 2003 году из «Спортинга» перешел в «МЮ», там сэр Алекс Фергюсон сделал из него главного бомбардира современности и обладателя Золотого мяча.

Первый этап Роналду в английском клубе завершился в 2009 году, он отправился в «Реал Мадрид» за рекордные 90 млн евро, после чего выиграл еще 4 Золотых мяча и забил 451 гол.

Позже Криштиану сменил «Мадрид» на «Ювентус», а летом 2021 года неожиданно вернулся в «Юнайтед».

Португалец забил 24 гола в первом сезоне после возвращения, но команде не удалось добиться успеха. А громкое интервью Пирсу Моргану в ноябре 2022 года стало причиной для клуба разорвать контракт с Роналду.

Тьерри Анри, «Арсенал»

За первые восемь лет пребывания в «Арсенале» Анри превратился в нападающего мирового класса.

Француз забил 226 голов за «канониров», прежде чем подписал контракт с «Барселоной» в 2007 году. Он провел три года в Ла Лиге, забив 35 голов в 80 матчах, потом присоединился к «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.

Но у Анри появилась возможность вернуться туда, где все началось, в рамках месячной аренды в в 2012 году. Самым ярким моментом его возвращения стало его первое появление в Северном Лондоне, когда он вышел со скамейки запасных в матче против «Лидса» и забил победный гол в третьем раунде Кубка Англии. 

Дидье Дрогба, «Челси»

Мало кто из болельщиков мог предположить, что Дидье Дрогба станет легендой «Челси», когда он присоединился к клубу за 24 миллиона фунтов в 2004 году. Однако восемь лет спустя он закрепил свое место в истории «синих», забив победный пенальти в ворота мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов. Этот пенальти последовал после того, как он головой сравнял счет на 88-й минуте.

Дрогба покинул «Стэмфорд Бридж» после финала, продолжил выступать за «Галатасарай» и «Шанхай Шэньхуа», а два года спустя вернулся в Западный Лондон.

Дрогба провел большую часть сезона 2014/15 в качестве дублера Диего Косты, а к концу кампании объявил, что снова уходит.

За два этапа в «Челси» Дрогба забил в общей сложности 164 гола.

Златан Ибрагимович, «Милан»

Несмотря на то, что за свою выдающуюся карьеру Златан играл за девять клубов, в «Милане» его вспоминают с особенной теплотой.

Швед сначала выступал за итальянских гигантов на правах аренды у «Барселоны» в сезоне 2010/11, а затем перешёл на постоянной основе. В том сезоне Златан завоевал с командой титул Серии А, забив 28 голов, выиграл Золотую бутсу, прежде чем отправиться в «Пари Сен-Жермен» в 2012 году.

Ибрагимович оставался одним из лучших игроков мира во время своего пребывания во Франции, а потом в «Лос-Анджелес Гэлакси» и в «Манчестер Юнайтед».

Он вернулся в «Милан», чтобы завершить карьеру, подписав контракт с «россонери» в январе 2020 года в возрасте 38 лет. Ибрагимович смог вдохновить «Милан» на первое скудетто с 2011 года и завоевать титул в 2022 году. Этим летом футболист повесил бутсы на гвоздь в 41 год.

Серхио Рамос, «Севилья»

Серхио Рамос прошел обучение в академии «Севильи», прежде чем попасть в основную команду в 2004 году в возрасте 18 лет. Будучи подростком, он провел за клуб 49 матчей, что стало лучшим результатом в Ла Лиге за десятилетие.

Выступления Рамоса привлекли внимание «Реала». За 16 лет в испанской столице защитник сыграл 671 матч и завоевал 22 трофея, в том числе четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Чемпион мира отправился во Францию на два сезона, а этим летом вернулся в «Севилью» в возрасте 37 лет, подписав контракт на год.

11 комментариев

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Безымянный болельщик
Про Анри как то скудно написано.
Было бы интересно почитать про возвращения отечественных ногомячистов. Аршавин, Аленичев, Семак. У нас историй тоже хватает)
+5
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Леха Нету
А Промес?
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Hitgoe Himgob
Ответ kaviknat
Скоулз?
Скоулз внутри клуба же оставался, пропустил то полгода. В мае закончил, в январе уже играл опять
+3
0
+3
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kaviknat
Скоулз?
+3
-1
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Magico!
Ответ Безымянный болельщик
Про Анри как то скудно написано. Было бы интересно почитать про возвращения отечественных ногомячистов. Аршавин, Аленичев, Семак. У нас историй тоже хватает)
Семак вернулся не в Цска
+2
0
+2
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Jaroslav Prokhorov
Ответ Безымянный болельщик
Про Анри как то скудно написано. Было бы интересно почитать про возвращения отечественных ногомячистов. Аршавин, Аленичев, Семак. У нас историй тоже хватает)
так-то про всех скудно и скомкано написано.
+2
0
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Vamosalaplaya
Гризманн?
+1
0
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Сергей Ч
А Вагнер Лав где??????????????
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Александр Самбур
ну роналдото явно здесь лишний
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Илья Мурашов
Буффон, Дани Алвес и другие?
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Аврал
Ответ Vamosalaplaya
Гризманн?
Написано пять,Гризман ещё один из следующего десятка..
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