Вернувшиеся: 5 топовых футболистов, которым удалось войти в одну реку дважды

Ряд любимцев болельщиков и легенд клубов в прошлом возвращались на второй срок в свои бывшие команды. Давайте вспомним пятерых футболистов, которые вновь сыграли за клубы, подарившие старт их карьере и что из этого вышло.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»

18-летний Криштиану в 2003 году из «Спортинга» перешел в «МЮ», там сэр Алекс Фергюсон сделал из него главного бомбардира современности и обладателя Золотого мяча.

Первый этап Роналду в английском клубе завершился в 2009 году, он отправился в «Реал Мадрид» за рекордные 90 млн евро, после чего выиграл еще 4 Золотых мяча и забил 451 гол.

Позже Криштиану сменил «Мадрид» на «Ювентус», а летом 2021 года неожиданно вернулся в «Юнайтед».

Португалец забил 24 гола в первом сезоне после возвращения, но команде не удалось добиться успеха. А громкое интервью Пирсу Моргану в ноябре 2022 года стало причиной для клуба разорвать контракт с Роналду.

Тьерри Анри, «Арсенал»

За первые восемь лет пребывания в «Арсенале» Анри превратился в нападающего мирового класса.

Француз забил 226 голов за «канониров», прежде чем подписал контракт с «Барселоной» в 2007 году. Он провел три года в Ла Лиге, забив 35 голов в 80 матчах, потом присоединился к «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.

Но у Анри появилась возможность вернуться туда, где все началось, в рамках месячной аренды в в 2012 году. Самым ярким моментом его возвращения стало его первое появление в Северном Лондоне, когда он вышел со скамейки запасных в матче против «Лидса» и забил победный гол в третьем раунде Кубка Англии.

Дидье Дрогба, «Челси»

Мало кто из болельщиков мог предположить, что Дидье Дрогба станет легендой «Челси», когда он присоединился к клубу за 24 миллиона фунтов в 2004 году. Однако восемь лет спустя он закрепил свое место в истории «синих», забив победный пенальти в ворота мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов. Этот пенальти последовал после того, как он головой сравнял счет на 88-й минуте.

Дрогба покинул «Стэмфорд Бридж» после финала, продолжил выступать за «Галатасарай» и «Шанхай Шэньхуа», а два года спустя вернулся в Западный Лондон.

Дрогба провел большую часть сезона 2014/15 в качестве дублера Диего Косты, а к концу кампании объявил, что снова уходит.

За два этапа в «Челси» Дрогба забил в общей сложности 164 гола.

Златан Ибрагимович, «Милан»

Несмотря на то, что за свою выдающуюся карьеру Златан играл за девять клубов, в «Милане» его вспоминают с особенной теплотой.

Швед сначала выступал за итальянских гигантов на правах аренды у «Барселоны» в сезоне 2010/11, а затем перешёл на постоянной основе. В том сезоне Златан завоевал с командой титул Серии А, забив 28 голов, выиграл Золотую бутсу, прежде чем отправиться в «Пари Сен-Жермен» в 2012 году.

Ибрагимович оставался одним из лучших игроков мира во время своего пребывания во Франции, а потом в «Лос-Анджелес Гэлакси» и в «Манчестер Юнайтед».

Он вернулся в «Милан», чтобы завершить карьеру, подписав контракт с «россонери» в январе 2020 года в возрасте 38 лет. Ибрагимович смог вдохновить «Милан» на первое скудетто с 2011 года и завоевать титул в 2022 году. Этим летом футболист повесил бутсы на гвоздь в 41 год.

Серхио Рамос, «Севилья»

Серхио Рамос прошел обучение в академии «Севильи», прежде чем попасть в основную команду в 2004 году в возрасте 18 лет. Будучи подростком, он провел за клуб 49 матчей, что стало лучшим результатом в Ла Лиге за десятилетие.

Выступления Рамоса привлекли внимание «Реала». За 16 лет в испанской столице защитник сыграл 671 матч и завоевал 22 трофея, в том числе четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Чемпион мира отправился во Францию на два сезона, а этим летом вернулся в «Севилью» в возрасте 37 лет, подписав контракт на год.