Гаспачо
Блог

Девушка Неймара Бруна Бьянкарди поделилась очаровательным снимком с дочерью 📷

Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Клубы Клубы
Неймар Неймар
Футбол Футбол

Девушка суперзвезды «Аль-Хилаля» Неймара Бруна Бьянкарди поделилась в соцсети очаровательным снимком с дочерью.

Недавно у пары родился девочка, которую назвали Мэви. Она второй ребенок для бразильского футболиста, у него также есть 12-летний сын по имени Дави Лука да Силва Сантос от бывшей девушки Каролины Дантас.

Бруна Бьянкарди также опубликовала нежное сообщение в социальных сетях после рождения Мэви:

«Наша Мэви появилась на свет, чтобы заполнить нашу жизнь. Добро пожаловать, малышка! Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас. Да благословит тебя Бог!».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Неймара должны делать символом современных ценностей. Он типа с девушкой и даже с ребенком, но он договорился, что будет поттрахивать других. Он постоянно говорит о Боге, но бухает как свинота и раде денег готов на всё. То что выходит из его рта, вообще с его поступками не соотносится, он врёт просто постоянно.
КР и Месси это случайности и исключения, а вот Неймар прям эталон современного футболиста.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий