Девушка Неймара Бруна Бьянкарди поделилась очаровательным снимком с дочерью 📷
Девушка суперзвезды «Аль-Хилаля» Неймара Бруна Бьянкарди поделилась в соцсети очаровательным снимком с дочерью.
Недавно у пары родился девочка, которую назвали Мэви. Она второй ребенок для бразильского футболиста, у него также есть 12-летний сын по имени Дави Лука да Силва Сантос от бывшей девушки Каролины Дантас.
Бруна Бьянкарди также опубликовала нежное сообщение в социальных сетях после рождения Мэви:
«Наша Мэви появилась на свет, чтобы заполнить нашу жизнь. Добро пожаловать, малышка! Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас. Да благословит тебя Бог!».
КР и Месси это случайности и исключения, а вот Неймар прям эталон современного футболиста.