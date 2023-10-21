Гаспачо
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Месси – лучший дриблер в топ-5 лигах за 17 лет. Ближайшего преследователя Лео обошел на 1073 обводки

Уилфрид Заа Уилфрид Заа
Лионель Месси Лионель Месси
Франк Рибери Франк Рибери
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Неймар Неймар
Клубы Клубы
Бавария Бавария
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
Эден Азар Эден Азар
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

За последние 17 лет Месси обвел соперников 2358 раз, передает Opta.

Аналитическая компания начала собирать информацию по дриблингу с сезона 2006/07. Аргентинец по этому показателю стал лучшим среди игроков, выступающих в пятерке сильнейших чемпионатов Европы.

На второй строчке расположился Эден Азар, который совсем недавно закончил карьеру. На его счету — 1285 обводок. Бельгиец отстал от Лионеля на 1073 обводки. Замыкает тройку лучших еще один ветеран. Франк Рибери за свою карьеру совершил 1061 обводку. Следом расположились Неймар и Уилфрид Заа. На шестом месте в списке лучших дриблеров оказался Криштиану Роналду.

А вот как выглядит весь список:

Чьи показатели вас удивили? Кого из футболистов не ожидали увидеть в этом топе?

10 комментариев

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С дивана виднее
Вот это настоящий форвард! Цифра выглядит ещё более важной, если учесть, что Месси никогда не делает обводки ради обводок, не понтуется, не танцует около мяча и т.п. Ну и качество дриблинга у него наивысшее, т.е. обводка требует минимум пространства, что позволяет сохранять полный контроль над мячом и обыгрывать по несколько человек. И благодаря этому он даже в возрасте может хорошо обыгрывать, поскольку ему для этого не нужны сверхускорения в стиле Бейла.
+15
-1
+14
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Zed_patriot
А помните как смеялись над Месси когда писали слово:
АБВОДКА?
Так вот, теперь чемпион мира смеётся над ними🐫)
+12
-4
+8
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Ya_Mama
Ответ Роман
Как там дела в лиге чемпионов за последние 8 лет? Почему эти обводки не помогли.
Как там дела в плофф ЧМ?
+7
-2
+5
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Greatest Of All Time
Когда говорят дриблинг Рюналду, я всегда ржу в голос.
+4
0
+4
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predMBAPPE
Космический игрок))) там кстати новый Месси который в Брайтоне МС забил😎
+3
-1
+2
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nonm79
И ему еще половину их не защитывают) замечал в пару матчей, когда он раз десять за тайм накрутит, в конце говорят: У Месси пять обводок
+1
0
+1
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Кирилл Ткач
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JURAVLI
лучший дриблер в этом веке точно

в 80е и 90е были ещё Марадона, Баджо, Роналдо. Интересно все же у кого в истории больше обводок и какой % удачных, тоже важный показатель
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0
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Игорь Климов
Ответ Кирилл Ткач
Комментарий удален модератором
Кринж7 в штрафной и у штанги стоит)
+6
-6
0
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