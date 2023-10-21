Месси – лучший дриблер в топ-5 лигах за 17 лет. Ближайшего преследователя Лео обошел на 1073 обводки
За последние 17 лет Месси обвел соперников 2358 раз, передает Opta.
Аналитическая компания начала собирать информацию по дриблингу с сезона 2006/07. Аргентинец по этому показателю стал лучшим среди игроков, выступающих в пятерке сильнейших чемпионатов Европы.
На второй строчке расположился Эден Азар, который совсем недавно закончил карьеру. На его счету — 1285 обводок. Бельгиец отстал от Лионеля на 1073 обводки. Замыкает тройку лучших еще один ветеран. Франк Рибери за свою карьеру совершил 1061 обводку. Следом расположились Неймар и Уилфрид Заа. На шестом месте в списке лучших дриблеров оказался Криштиану Роналду.
А вот как выглядит весь список:
Чьи показатели вас удивили? Кого из футболистов не ожидали увидеть в этом топе?
АБВОДКА?
Так вот, теперь чемпион мира смеётся над ними🐫)
в 80е и 90е были ещё Марадона, Баджо, Роналдо. Интересно все же у кого в истории больше обводок и какой % удачных, тоже важный показатель