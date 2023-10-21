Месси – лучший дриблер в топ-5 лигах за 17 лет. Ближайшего преследователя Лео обошел на 1073 обводки

За последние 17 лет Месси обвел соперников 2358 раз, передает Opta.

Аналитическая компания начала собирать информацию по дриблингу с сезона 2006/07. Аргентинец по этому показателю стал лучшим среди игроков, выступающих в пятерке сильнейших чемпионатов Европы.

На второй строчке расположился Эден Азар, который совсем недавно закончил карьеру. На его счету — 1285 обводок. Бельгиец отстал от Лионеля на 1073 обводки. Замыкает тройку лучших еще один ветеран. Франк Рибери за свою карьеру совершил 1061 обводку. Следом расположились Неймар и Уилфрид Заа. На шестом месте в списке лучших дриблеров оказался Криштиану Роналду.

А вот как выглядит весь список:

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