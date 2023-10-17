«Мы все знаем». Министр Франции обвиняет Бензема в связях с террористической организацией
Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции, утверждает, что Карим Бензема связан с террористической организацией, известной как «Братья-мусульмане»*.
*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
Выступая в эфире телеканала CNews, Дарманен сказал: «Мы все знаем, что господин Бензема связан с организацией «Братья-мусульмане»*.
Комментарии министра весьма шокируют, но не выходят за рамки контекста. На прошлой неделе Бензема в своем твиттере выразил поддержку жителям Газы на фоне продолжающейся войны с Израилем.
«Все наши молитвы за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал Бензема.
Бензема, похоже, встал на сторону народа Палестины, а не призвал к миру в регионе. Французский нападающий пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны французского чиновника.
35-летний нападающий покинул мадридский «Реал» этим летом и подписал контракт с «Аль-Иттихадом», выступающим в саудовской лиге.
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