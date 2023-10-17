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«Мы все знаем». Министр Франции обвиняет Бензема в связях с террористической организацией

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Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции, утверждает, что Карим Бензема связан с террористической организацией, известной как «Братья-мусульмане»*.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

Выступая в эфире телеканала CNews, Дарманен сказал: «Мы все знаем, что господин Бензема связан с организацией «Братья-мусульмане»*.

Комментарии министра весьма шокируют, но не выходят за рамки контекста. На прошлой неделе Бензема в своем твиттере выразил поддержку жителям Газы на фоне продолжающейся войны с Израилем.

I really want to help Saudi football grow' - 2022 Ballon d'Or winner Karim Benzema said he always planned to leave Real Madrid and move to Saudi Arabia | Goal.com Cameroon

«Все наши молитвы за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал Бензема.

Бензема, похоже, встал на сторону народа Палестины, а не призвал к миру в регионе. Французский нападающий пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны французского чиновника.

35-летний нападающий покинул мадридский «Реал» этим летом и подписал контракт с «Аль-Иттихадом», выступающим в саудовской лиге.

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