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Ди Мария рассказал, когда закончит карьеру в сборной. Заодно вновь признался в любви Месси

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Ди Мария скоро попрощается со сборной Аргентины. Анхель заявил, что завершит карьеру в сборной после грядущего Кубка Америки. Турнир пройдет уже летом 2024 года.

Фабрицио Романо передает слова игрока со ссылкой на Todo Pasa:

«Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки — для меня все кончено.

Я обнял Месси в «ПСЖ» и сказал ему: «Единственное, за что я благодарен, — это за возможность играть с тобой в клубе, видеть тебя каждый день».

В 2024 году Анхелю исполнится 36 лет. Со сборной Аргентины Ди Мария стал олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Америки, победитель Финалиссимы и, наконец, чемпионом мира.

Славная вышла карьера, верно?

4 комментария

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Domian
Защитить титул в 2024 и можно триумфально идти на пенсию.
Дима великий, джокер сборной, но сейчас есть молодые, что готовы выгрызать.
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Игорь Климов
Ди Мария можно сказать всё выиграл за свою карьеру.
+1
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Wild91688
Ответ Domian
Защитить титул в 2024 и можно триумфально идти на пенсию. Дима великий, джокер сборной, но сейчас есть молодые, что готовы выгрызать.
Какой титул?
0
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