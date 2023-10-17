Ди Мария рассказал, когда закончит карьеру в сборной. Заодно вновь признался в любви Месси
Ди Мария скоро попрощается со сборной Аргентины. Анхель заявил, что завершит карьеру в сборной после грядущего Кубка Америки. Турнир пройдет уже летом 2024 года.
Фабрицио Романо передает слова игрока со ссылкой на Todo Pasa:
«Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки — для меня все кончено.
Я обнял Месси в «ПСЖ» и сказал ему: «Единственное, за что я благодарен, — это за возможность играть с тобой в клубе, видеть тебя каждый день».
В 2024 году Анхелю исполнится 36 лет. Со сборной Аргентины Ди Мария стал олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Америки, победитель Финалиссимы и, наконец, чемпионом мира.
Славная вышла карьера, верно?
Дима великий, джокер сборной, но сейчас есть молодые, что готовы выгрызать.