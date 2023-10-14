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Спалетти умеет мотивировать: назвал игрока «своим» Беллингемом – и он забил первый мяч за сборную

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Иметь в команде своего Джуда Беллингема – похоже, новый тренд.

Несколько дней назад главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в шутку назвал 34-летнего полузащитника Джакомо Бонавентуру «своим» Беллингемом.

По иронии, ветеран забил красивый гол за сборную всего несколько дней после слов Спалетти, когда Италия встречалась с Мальтой в отборочном матче к Евро-2024.

Что еще более забавно, это был его первый гол за сборную! Похоже, одного сравнения было достаточно, чтобы поднять его боевой дух.

«Я оставляю эти сравнения на ваше усмотрение. У каждого игрока есть свои особенности и качества», – сказал Бонавентура, когда его спросили о словах Спаллетти.

В этом сезоне полузащитник уже забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи за клуб и сборную. А вот Беллингем пока на другом уровне: на его счету 10 мячей и 2 передачи.

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