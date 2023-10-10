«Интер Майами» остался без плей-офф, поэтому Месси сватают в «Барсу» или Саудовскую Аравию. Но Фабрицио Романо раскрыл истинные планы Лео

Дайте человеку отдохнуть.

Надежды «Интер Майами» на выход в плей-офф МЛС рухнули в минувшие выходные, а это означает, что команда из Флориды останется без соревновательного футбола до февраля.

В связи с этим пошли разговоры, что то ли «Барселона», то ли Саудовская Аравия хотят арендовать чемпиона мира на зимний период. Однако Фабрицио Романо опроверг эти слухи в видео, записанном для его канала на YouTube.

«Месси не ведет переговоры ни с одним клубом о потенциальной аренде, нет такого плана. В ближайшие дни он сыграет два важных матча за Аргентину, потом вернется в «Интер Майами», чтобы провести последние две финальные игры сезона. В ноябре он вновь вернется в Аргентину на еще одну международную паузу, им предстоят важные матчи против Уругвая и Бразилии. После этого планируются товарищеские матчи вместе с клубом, пока мы не знаем точных дат и соперников. «Интер Майами» работает над организацией тура по Азии

После этого у него будет 4-5 недель заслуженного отпуска, а в первую неделю января он вернется на предсезонку с «Интер Майами» и начнет готовиться к новому сезону».

Месси забил 11 голов и отдал еще 5 передач в своих первых 13 играх за «Майами», что привело клуб к первому в истории трофею — Кубку Лиг.

Неплохо, когда на закате карьеры можно еще и получить дополнительный отпуск, не так ли?