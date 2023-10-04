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📹Однажды в Турции. Болельщики «Галатасарая» празднуют гол Икарди в жилом квартале Стамбула

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Страна болеет футболом.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» на «Олд Траффорд» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» − 3:2. Победный гол забил аргентинский форвард Мауро Икарди.

Давно известно, что турецкие футбольные фанаты − одни из самых ярых в мире. На матче классических местных команд собираются огромные толпы болельщиков, а на стадионах практически никогда не бывает тихо, как в театре.

Однако что делать, если твоя команда играет на выезде, а билет до Англии тебе не по карману? Правильно, можно отметить победный гол любимой команды вместе с соседями по дому, не выходя из квартиры. Так и сделал турецкий болельщик «Галатасарая» из Стамбула. Он просто выглянул в окно и отработал как заводящий на трибуне.

«Третий гол нашего «Галатасарая», номер девять − Мауууурооо Икааардиии!»

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