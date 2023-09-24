Гаспачо
Блог

🔥 «Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: Криштиану, мы все». Роналду заявил, что еще нескоро закончит карьеру

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Фабрицио Романо
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Криштиану Роналду ответил скептикам, считающим, что португалец находится на финише своей карьеры.

«Говорят, что Роналду закончился - это неправда. Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: Криштиану, мы все».

У меня еще много сил. Я все еще люблю футбол и забиваю голы. Я по-прежнему обожаю побеждать. Люди говорят, что я закончил, но я все еще доказываю, что это ложь», - заявил португальский нападающий.

Напомним, что Криштиану великолепно начал новый сезон в Саудовской Аравии. На счету Роналду девять голов и четыре результативные передачи в шести матчах.

Роналду закончился?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Месси будет играть до 45. Пока пенки будут.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
А как у поста сразу 40 плюсов появляются?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Это похвально, но из сборной нужно уходить
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлов Василий Владимирович
Криштиану, мы всё!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий