Криштиану Роналду ответил скептикам, считающим, что португалец находится на финише своей карьеры.

«Говорят, что Роналду закончился - это неправда. Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: Криштиану, мы все».

У меня еще много сил. Я все еще люблю футбол и забиваю голы. Я по-прежнему обожаю побеждать. Люди говорят, что я закончил, но я все еще доказываю, что это ложь», - заявил португальский нападающий.

Напомним, что Криштиану великолепно начал новый сезон в Саудовской Аравии. На счету Роналду девять голов и четыре результативные передачи в шести матчах.

Роналду закончился?