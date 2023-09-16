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Бордалас заявил, что Гринвуд перебрался в Ла Лигу по совету Беллингема. Тренеру пришлось извиняться за свои слова

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Гринвуд дебютировал за «Хетафе» в игре с «Осасуной». До этого матча Мэйсон не играл 603 дня.

Пепе Бордалас, главный тренер «Хетафе», на предматчевой пресс-конференции заявил, что на переход Гринвуда повлиял Беллингем, который тоже недавно перебрался в Ла Лигу:

«Это был сюрприз, мы даже не думали, что сможем заполучить такого игрока. Но они [представители Гринвуда] связались с нашим спортивным директором, мы поговорили.

Мы не думали, что это может произойти, но обе стороны приложили усилия, чтобы трансфер состоялся. Гринвуд дружит с Беллингемом, и он посоветовал ему перейти в испанскую лигу».

Сразу после дебюта Мэйсона Бордалас опроверг свои собственные слова:

«Я сказал, что Гринвуд перешел в «Хетафе», потому что разговаривал с Джудом Беллингемом. Мне объяснили, что это не так.

Хочу извиниться за это. Я также принес извинения внутри клуба. Мэйсон перешел в наш клуб по другим причинам: из-за нашего интереса, мы были очень заинтересованы в его трансфере».

По данным The Athletic, клуб заставил тренера попросить прощения. «Хетафе» напрямую контактировал с Беллингемом, чтобы принести извинения за слова главного тренера команды, утверждает издание. «Темно-синие» назвали недоразумением то, что Бордалас связал трансфер Гринвуда с Джудом.

Как пишет The Athletic, окружение игрока «Мадрида» первым связалось с «Хетафе», чтобы попросить Бордаласа исправить сложившуюся ситуацию.

Беллингема можно легко понять. Как известно, Мэйсон так и не был оправдан. Дело, по которому проходил футболист, было прекращено по нереабилитирующим основаниям. В заявлении полиции Большого Манчестера сказано, что одним из факторов закрытия дела стал отзыв ключевого свидетеля – девушки Мэйсона.

Джуду, который так ярко начал карьеру в Ла Лиге, вряд ли хотелось, чтобы в заголовках новостей его имя стояло рядом с именем Гринвуд .

Репутация – вещь хрупкая.

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