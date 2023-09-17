Лионель Месси в компании сыновей Матео и Чиро посетил матч Тиаго Месси, который занимается в академии «Интер Майами».

Аргентинец не сильно переживал за отсутствие каких-либо удобств, поджидая выход команды сидя на газоне. Зато в теньке.

Фанаты в восторге.

💭 «Месси сидит там, будто он не Месси!»

💭 «Думаю, он забыл, что он Месси».

💭 «Да, это чертовски хороший отец».

💭 «Какой же он скромняга».

💭 «Я уверен, что он просто отказался от стула».

💭 «Дети спокойно проходят мимо величайшего игрока всех времен. Ох...»