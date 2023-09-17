Гаспачо
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😍 Отец года. Месси пришел посмотреть на матч сына. Он лежал в тени возле стены, поджидая выхода команды на поле - соцсети в восторге

Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Тиаго Месси
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Лионель Месси в компании сыновей Матео и Чиро посетил матч Тиаго Месси, который занимается в академии «Интер Майами».

Аргентинец не сильно переживал за отсутствие каких-либо удобств, поджидая выход команды сидя на газоне. Зато в теньке.

Фанаты в восторге.

💭 «Месси сидит там, будто он не Месси!»

💭 «Думаю, он забыл, что он Месси».

💭 «Да, это чертовски хороший отец».

💭 «Какой же он скромняга».

💭 «Я уверен, что он просто отказался от стула».

💭 «Дети спокойно проходят мимо величайшего игрока всех времен. Ох...»

6 комментариев

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AchilleZm
"Вожди такие же люди, как и мы, только лучше!"(с), так и с Месси🙂
+3
0
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Andrei
Ответ AchilleZm
"Вожди такие же люди, как и мы, только лучше!"(с), так и с Месси🙂
"Мы, Цари - народ простой"(с)
+1
0
+1
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Роман
Когда столько пристально внимания столько лет, порой такие простые действия становятся свободой.
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Фаррух Касимов
Ответ Роман
Он там пиццу кушал.
так приятного аппетита ему.!
0
0
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