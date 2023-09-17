😍 Отец года. Месси пришел посмотреть на матч сына. Он лежал в тени возле стены, поджидая выхода команды на поле - соцсети в восторге
Лионель Месси в компании сыновей Матео и Чиро посетил матч Тиаго Месси, который занимается в академии «Интер Майами».
Аргентинец не сильно переживал за отсутствие каких-либо удобств, поджидая выход команды сидя на газоне. Зато в теньке.
Фанаты в восторге.
💭 «Месси сидит там, будто он не Месси!»
💭 «Думаю, он забыл, что он Месси».
💭 «Да, это чертовски хороший отец».
💭 «Какой же он скромняга».
💭 «Я уверен, что он просто отказался от стула».
💭 «Дети спокойно проходят мимо величайшего игрока всех времен. Ох...»
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